الأمم المتحدة تحذر مجلس الأمن الدولي بخصوص اليمن و”غريفيث“ يواصل خدمة الحوثي من منصبه الجديد ويشدد على ضرورة فتح مطار صنعاء

الإثنين 23 أغسطس-آب 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 543

دعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "مارتن غريفيث"، الإثنين 23 أغسطس/آب، إلى ضرورة "فتح مطار صنعاء الدولي للسماح بوصول المساعدات الإنسانية لأكثر من 5 ملايين يمني يعيشون على بعد خطوة واحدة من المجاعة".

جاء ذلك في إفادة المسؤول الأممي خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة حاليا حول مستجدات الأزمة اليمنية، وذلك بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.

وحذر غريفيث - الذي انهى قبل شهر عمله كمبعوث أممي إلى اليمن ـ أعضاء المجلس من تبعات "الهجوم المروع الذي تشنه جماعة الحوثي علي مأرب (جنوب شرق) واشتبكت في أكثر من 50 جبهة أخرى عبر البلاد".

وقال: "قتل حتى الآن في اليمن خلال هذا العام فقط أكثر من 1200 مدني والمؤسسات والخدمات العامة تتدهور بما يحرم الملايين من خدمات التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي، بل ويساعد على تفشي أمراض مثل الكوليرا وكوفيد-19".

وأضاف: "الحرب أحدثت انهيارا اقتصاديا مما يعرض الشعب اليمني لخطر المجاعة.. هناك أكثر من 20 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية ونوع من أنواع الحماية وهذا الرقم يمثل ثلثي الشعب اليمني تقريبا".

وتابع: "أولوياتنا الآن في اليمن يجب أن تكون وقف المجاعة حيث يوجد أكثر من 5 ملايين شخص على بعد خطوة واحدة منها.. و10 ملايين خلفهم بخطوة أخرى".

وشدد على "ضرورة فتح مطار صنعاء لوصول المساعدات الإنسانية والسماح لآلاف اليمنيين بالسفر لتلقي العلاج بالخارج".