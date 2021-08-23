ضاحي خلفان يضع بين يدي قطر مقترحا بخصوص مطار كابل ويتحدث عن مسألة خطيرة للغاية

الإثنين 23 أغسطس-آب 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

عدد القراءات 180

اقترح الفريق الإماراتي، ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، "إرسال قوات قطرية لتأمين مطار العاصمة الأفغانية كابل".

وعبر سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر"، علق ضاحي خلفان على التطورات الأخيرة في أفغانستان، قائلا: "أنا اقترح إرسال قوات قطرية لتأمين مطار كابل"، مؤكدا أنه "يتعين على الدول العربية الخليجية أن تساعد حركة طالبان على الحكم واستقرار الأمن فيها".

واعتبر أن "فتح مطار كابل للأفغان للمغادرة مسألة خطيرة للغاية"، وأضاف: "مغادرة الأجانب من كابل..صح..لكن الأفغان ليش".

وقال خلفان: "تحليلي للوضع في أفغانستان... إن الانسحاب الأمريكي لم يكن وليد لحظة أعلنها الرئيس، جو بايدن، ولكن سبق ذلك الكثير من المفاوضات مع قادة طالبان"، لافتا إلى أن "الجماعات الأفغانية قد تتصارع في ما بينها، ويظل التنازع على السلطة قائما بين الجماعات المسلحة، وهنا تكمن الخطورة".

وأكمل موضحا: "حركة طالبان 2021 (يقصد الحالية)، تبدو غير طالبان الأمس..لكن هل سيتقبلها الآخرون في أفغانستان؟ الله أعلم".

ورأى نائب شرطة دبي أن "قيام جمهورية إسلامية في أفغانستان لا يضير أحدا على الإطلاق"، مشيرا إلى أنه "على العكس، فإن نظام جمهورية إسلامية سنية بجوار نظام جمهورية شيعية (يقصد إيران) يحقق التوازن".