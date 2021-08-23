مأرب : تقييم ميداني شامل للمستشفيات الحكومية بالمحافظة

الإثنين 23 أغسطس-آب 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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دشن مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب اليوم، عملية التقييم الشامل للمستشفيات الحكومية في المحافظة التي تستمر شهرين في إطار بناء خطة استراتيجية لتطوير أداء القطاع الصحي.

وأوضح مدير مكتب الصحة الدكتور عبدالعزيز الشدادي أن التقييم الميداني سيمكن من الوقوف على طبيعة الوضع الصحي في المحافظة ومستوى الأداء وتحديد جوانب الاحتياجات والقصور وجوانب القوة والفرص، بما يمكن في بناء استراتيجية شاملة لتطوير القطاع الصحي وردم الفجوة بين المتاح من الإمكانات والخدمات الصحية المقدمة والتي هي في مستوى متدني ومحدود وحجم الضغط الكبير على الخدمات من قبل المواطنين في ظل الأعداد الكبيرة من النازحين الذين استقبلتهم المحافظة في ظل ضعف البنى التحتية للقطاع الذي كان يقدم خدماته لعدد محدود من سكان المحافظة قبل انقلاب مليشيا الحوثي على الشرعية.

وأشار إلى أن استراتيجية تطوير القطاع الصحي وسد الفجوة سيتم العمل مع وزارة الصحة العامة والسكان وقيادة السلطة المحلية والشركاء من المنظمات الإنسانية العاملة في القطاع الصحي من أجل حشد الموارد لتطوير القطاع الصحي وجودة الخدمات المقدمة والارتقاء ببناه التحتية بما يمكنه من مواجهة التحديات وتقديم خدماته الصحية بجودة عالية.