مسؤول أممي رفيع يكشف مستجدات ”خطة النقاط الأربع“ لحل الأزمة اليمنية ويفصح عن شروط حوثية مسبقة

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أبلغ مسؤول أممي رفيع المستوي مجلس الأمن الدولي، الإثنين 23 أغسطس/آب، بأنه لا يوجد تقدم في تنفيذ خطة "النقاط الأربع" لإنهاء النزاع في اليمن، وبأن الحوثيين يضعون شروطا مسبقة.
وقال الأمين العام المساعد للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، خالد خياري، خلال جلسة للمجلس: "لا مزيد من التقدم بشأن خطة النقاط الأربع، التي تتضمن تدابير لوقف إطلاق النار وفتح مطار صنعاء (شمال)، ورفع القيود عن ميناء الحديدة (غرب)، واستئناف العملية السياسية".
وأضاف في إفادته لأعضاء المجلس (15 دولة) أن "الحوثيين يضعون شروطا (لم يذكرها)، وهناك حالة من المد والجزر للعمليات العسكرية، مع تركيز العنف بشكل واضح حول مأرب (جنوب شرق)".
ومنذ فبراير/ شباط الماضي، كثف الحوثيون هجماتهم في محاولة للسيطرة على محافظة مأرب؛ فهي أهم معاقل الحكومة الشرعية، والمقر الرئيس لوزارة الدفاع، وتمتلك ثروات من النفط والغاز.
كما استشهد "خياري" باستمرار "ضربات التحالف الجوية وهجمات الحوثيين باستخدام الطائرات المسيرة".