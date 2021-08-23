شبكة إجرامية عملاقة متخصصة في الدجل والشعوذة تقع في قبضة الشرطة

الإثنين 23 أغسطس-آب 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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أفاد موقع "برق السودان" الإخباري بأن الشرطة السودانية استطاعت ضبط شبكة إجرامية متخصصة في الدجل والشعوذة تتكون من 30 شخصا من الرجال والنساء تديرها المواطنة.

وفي التفاصيل، كشف الموقع الإخباري أن "متابعات المكتب الصحفي للشرطة بورود أفادت معلومة لشرطة الولاية مفادها بأن هنالك مواطنة تقيم بالكمبو المذكور، ادعت بأنها قد رأت انبي محمد في المنام، وتم تصديق روايتها من قبل السكان المجاورين وأسرتها، وأنها تقوم بعملية جلد الضحايا بغية علاجهم".

في حين أن اثنين من الضحايا لقوا حتفهم متأثرين بجراحهم، ما دفع الشرطة إلى التوجه لموقع الحدث، حيث تم ضبط المتهمة وعثر بمنزلها على جثتين إحداهما لامرأة والأخرى لطفل، بحسب الموقع.

وأشار "برق السودان" إلى أنه "تم ضبط عدد 29 شخصا من معاونيها، وعلى ضوء ذلك تم استخراج أمر تشريح من النيابة المختصة، وإرسال الجثتين إلى المشرحة لمعرفة أسباب الوفاة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية".