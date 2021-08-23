انعقاد اللقاء الثالث الخاص بحوار السلطة المحلية مع المجتمع المدني ولجنة دعم الاستقرار في المكلا

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انعقد اليوم في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت اللقاء الثالث الخاص بحوار السلطة المحلية والمجتمع المحلي والمدني ومجموعة العمل (لجنة دعم الاستقرار) والذي تنفذه منظمة شركاء اليمن الدولية وذلك في اطار برنامج تعزيز الاستقرار المحلي بالتعاون مع السلطة المحلية في المحافظة (مديرية مدينة المكلا).
وشارك في اللقاء 14 مشارك ومشاركة يمثلون السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني ومجموعة العمل (لجنة دعم الاستقرار) حيث هدف اللقاء الى مناقشة النجاحات والتحديات والدروس المستفادة والخطوات التالية لحماية التقدم المحرز في العلاقة بين السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني.
وناقشت الجلسة الاولى من اللقاء استعرض الشركاء المحليين آلية التعاون التي تمت بينهم وبين السلطة المحلية ومجموعة دعم الاستقرار والمجتمع المحلي وعرض قصص النجاح في تنفيذ المشروع كما تم استعراض التحديات في التنفيذ والصعوبات العامة والدروس المستفادة.
كما استعرضت الجلسة الثانية تقييم الاجراءات المتخذة للتعاون بين السلطة المحلية والمجتمع المدني والتي تم عرضها في اللقاء الاول والثاني وكيفية ضمان التعاون المستمر بعد الاجتماعات واللقاءات.
وناقش الحاضرين المواعيد المستقبلية المحتملة للاجتماعات التنسيقية بينهم بالاضافة الى اقتراح نقاط سيتم مناقشتها في اجتماع الدروس المستفادة (اجتماع تبادل المعلومات).