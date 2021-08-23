وصفته بالمخلوع.. حركة طالبان تعلن قرارها بشأن مصير الرئيس الأفعاني الهارب وجميع مسئولي حكومته

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أعلنت حركة طالبان، الاثنين، أنها منحت عفوا لجميع مسؤولي الحكومة الأفغانية السابقة، بمن فيهم الرئيس أشرف غني، وأكدت لهم أنه يمكنهم العودة والعيش في أفغانستان.
وقال المسؤول في حركة طالبان، خليل الرحمن حقاني، في مقابلة مع قناة "جيو" الباكستانية، إن طالبان تعفو عن الرئيس الأفغاني أشرف غني ونائب الرئيس عمرو صالح، وتدعوهم للعودة إلى البلاد إذا رغبوا في ذلك.
وأضاف: "لا عداوة بين طالبان والرئيس المخلوع أشرف غني ونائب الرئيس عمرو الله صالح ومستشار الأمن القومي حمد الله محب".
وتابع حقاني قائلا: "نسامح أشرف غني وأمر الله صالح و(المستشار الأمني للرئيس الأفغاني) حمد الله محب. نسامح من جانبنا بدءا من الجنرال (كل من حارب ضدنا) انتهاء إلى الشخص العادي".
كما حث ودعا الأفغان الفارين من البلاد على عدم القيام بذلك (الفرار)، مضيفاً أن الدعاية القائلة بأن طالبان ستنتقم منهم "ينشرها الأعداء"، بحسب تعبيره.
ووعد حقاني بالأمان لجميع الجنسيات التي تعيش في البلاد، وأكد أن "الطاجيك والبلوش والهزارة والبشتون جميعهم إخواننا".
وكان الرئيس الافغاني قد فر هاربا الى الامارات بعد اعلان حركة طالبان السيطرة على العاصمة كابول ودخول القصر الرئاسي.