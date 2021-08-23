الأولى على الجمهورية من محافظة إب.. عاجل: التربية تعلن نتيجة اختبارات الشهادة الأساسية وتنشر اسماء الأوائل

الإثنين 23 أغسطس-آب 2021 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة صنعاء اليوم الاثنين، نتيجة اختبارات الشهادة الأساسية للعام الدراسي ٢٠٢٠ ـ ٢٠٢١م بنسبة نجاح 95.89 بالمئة .

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للاختبارات ٢٧١ ألفاً و ٩٧٧ طالباً وطالبة حضر الاختبار ٢٦٠ ألفاً و ٧٨٦ طالباً وطالبة، و تغيب ١١ ألفا و ١٩١ طالباً وطالبة.

ونجح في الاختبار ٢١٧ ألفاً و ٣٧٩ طالباً وطالبة، فيما رسب ٤٣ ألفاً و ٤٠٧ طلاب وطالبات.

ويمكن لطلاب الشهادة الأساسية الحصول على نتائجهم ابتداء من اليوم عبر الاتصال بالهاتف الثابت على الرقم "161" أو الاتصال وإرسال رقم الجلوس برسالة "sms" عبر شبكة اتصالات يمن موبايل إلى الرقم ذاته.

مأرب برس ينشر اسماء أوائل الجمهورية للصف التاسع للعام الدراسي 2020-2021:

الأول : هديل.محمد.علي.محمد.بصير.

الثريا الاهلية يريم - محافظة إب

الثاني: جنى يوسف.عبده.صغير.علي.عباس.

العالمية الحديثه.. معين أمانة العاصمة.

الثالث : كليم عليم قايد سالم العريقي ..شموع المجد الاٲهليه...السبعين ٲمانة العاصمة

الرابع: ٳيلاف عبدالله يحيۑ شمس الدين النبٲ الاٲهليه المركز ٳناث السبعين ٲمانه العاصمه.

الخامس : عواطف عبده الرحمن عبده الطيف قاسم الوحدة العربية الاٲهليه معين امانة العاصمة.

الخامس: أحلام مصطفي قايد الحكيمي جنة وطن الفرع الاهلية معين امانة العاصمة الخامس

الخامس: رغد خالد عبدالله راجح رواد اليمن الاهلية الصافية امانة العاصمة

السادس: خوله ثابت سعد علي سيلان النوابغ الاهلية همدان صنعا۽

السادس مكرر: ملاك عزيز احمد احمد سنان الرسالة الاهلية سنحان بني بهلول صنعا۽

السادس مكرر: أفنان صالح محمد صالح المتفوقين الاهلية السبعين امانة العاصمة

السادس مكرر: رغد احمد رشيد عبده المجيد.. الامجاد الأهلية شعوب أمانة العاصمة

السابع: مالك محمد عبدالله الكوكباني.. ريمان الأهلية.. الوحدة .

السابع مكرر: عائشة فيصل عبده الاله عثمان.. مجمع طيبة الحوبان التعزيه.

السابع مكرر: البخاري مٲمون علي محمد الغيثي.. بلقيس الاهلية الظهار.. ٳب

السابع مكرر: طارق عبد الجبار حسين محمد سريع.. سفير الاهلية معين امانة العاصمة

السابع مكرر: نور عاصم محمد احمد... الفقيد عبد الغني. حيفان.. تعز

السابع مكرر: رمزي محمد حسين محمد معجم.... 22مايو.. بنۑ الحارث امانة العاصمة

السابع مكرر: امينه سعيد صالح عبدالله المسوري.. النهضه الاهلية الثورة امانة العاصمة.

الثامن: غفران عبده السلام يحيي احمد الوادعي.. اروى للبنات الوحدة امانة العاصمة

الثامن مكرر: شهد محمد عبدالقادر علي عباس.. اسما۽ بنات معين.. امانة العاصمة

الثامن مكرر: ٲلاء عمار عبدالعزيز محمد العريقي. النهضة الاهلية الثوره امانة العاصمة.

التاسع: آية عبد السلام سعيد هزاع سلطان.. التواصل الاهلية شعوب امانة العاصمة

التاسع مكرر: عزام أمين جبران غالب المصري.. الرشيد الاهلية معين أمانة العاصمة

التاسع مكرر: شيماء عبدالغني محمد أحمد السماوي.. الخليل الحديثه الاهلية السبعين أمانه العاصمة

التاسع مكرر: ريم خالد عبدالله القائفي.. النجباء الاهلية بني الحارث..امانة العاصمة.

العاشر على مستوى الجمهورية للصف التاسع

الزهراء عبدالله علي علي السليماني.. حفصة ذمار

العاشر مكرر: أروى ايمن عبد الصبور أحمد خلف.. جيل المستقبل الاهلية مدينه ذمار

العاشر مكرر: هيا وجيد محمد حاجب.. النصر الاهلية.. حجه

العاشر مكرر:أسيل محمد عبده الخالق الرديني.. خولة بنت الازور الوحدة

العاشر مكرر: آيه علي أحمد جحيش الذاري الامجاد الاهلية شعوب الامانة

العاشر مكرر: صخر مجاهد محمد علي الاسد.. تمكين الاهلية معين امانة العاصمة

العاشر مكرر: شيماء علي علي الحبابي... طيبة الاهلية عمران العاشر