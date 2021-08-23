انتهاكا حوثية وصمت حكومي وبلاغ للنائب العام من صحيفة أخبار اليوم الكشف عن رسالة سرية لابن لادن خطط لقتل أوباما وإبقاء بايدن في رئاسة أمريكا تامر حسني يتعرض الموقف محرج خلال تكريمه ويكسر الجائزة قد لا تصدق مشروبات عصيرية وغير كحولية تزيد من خطر الإصابة بالسرطان تحذير لمستخدمي واتساب أحذفوا هذه الرسائل ولا تفتحوها أبداً جلسة لمجلس الأمن الدولي حول اليمن وخزان صافر على الطاولة واشنطن: 5 ملايين دولار المعلومات عن لبناني يمول المليشيات الحوثية جلسة جديدة للمليشيات الحوثية في محاكمة انتصار الحمادي والفنانة تغيب عنها قرارات مصرية مفاجئة تغلق معبر رفح مع قطاع غزة وتصعيد عسكري إسرائيلي هل فقدت الولايات المتحدة قبضتها على سوق النفط العالمي؟
قدمت صحيفة أخبار اليوم بلاغا للنائب العام بشأن عدم تحرك الحكومة الشرعية إزاء عدد من الانتهاكات التي تمارسها مليشيات الحوثي بحق الأجيال والنشء والمجتمع.
وأضافت الصحيفة في بلاغها اليوم أنه من المؤلم الصمت الرسمي من قبل الحكومة الشرعية وخاصة وزارة التربية والتعليم وبعدم تحركها الجاد في مختلف المحافل المحلية و الدولية لحشد رأي عام محلي ودولي ضاغط وفاعل من أجل إيقاف هذا الخطر الحوثي وأوردت الصحيفة عددا من الإنتهاكات للمليشيات الحوثية من نشر أفكارها ومعتقداتها وتجريف الهوية من خلال الملازم والمحاضرات التي تنشرها في المناسبات الطائفية واتستبدال المناهج الدراسية بمايخدم مصالحها السلالية..
ودعت الصحيفة في بلاغها إلي المائية العام بالتوجيه للتحقيق إزاء صمت الحكومة الشرعية وعدم تحركها باتخاذ الإجراءات الكفيلة في وجه المليشيات الحوثية من أعمال تغيير للمناهج التعلمية ممثلة برئيس الحكومة بصفتة وشخصه ووزير التربية والتعليم ووزيري الخارجية والتخطيط ووكلاء وزارة التربية والتعليم طبقاً لنصوص الدستورية وقانون الإجراءات الجزائية