انتهاكا حوثية وصمت حكومي وبلاغ للنائب العام من صحيفة أخبار اليوم

الإثنين 23 أغسطس-آب 2021 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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قدمت صحيفة أخبار اليوم بلاغا للنائب العام بشأن عدم تحرك الحكومة الشرعية إزاء عدد من الانتهاكات التي تمارسها مليشيات الحوثي بحق الأجيال والنشء والمجتمع.

وأضافت الصحيفة في بلاغها اليوم أنه من المؤلم الصمت الرسمي من قبل الحكومة الشرعية وخاصة وزارة التربية والتعليم وبعدم تحركها الجاد في مختلف المحافل المحلية و الدولية لحشد رأي عام محلي ودولي ضاغط وفاعل من أجل إيقاف هذا الخطر الحوثي وأوردت الصحيفة عددا من الإنتهاكات للمليشيات الحوثية من نشر أفكارها ومعتقداتها وتجريف الهوية من خلال الملازم والمحاضرات التي تنشرها في المناسبات الطائفية واتستبدال المناهج الدراسية بمايخدم مصالحها السلالية..

ودعت الصحيفة في بلاغها إلي المائية العام بالتوجيه للتحقيق إزاء صمت الحكومة الشرعية وعدم تحركها باتخاذ الإجراءات الكفيلة في وجه المليشيات الحوثية من أعمال تغيير للمناهج التعلمية ممثلة برئيس الحكومة بصفتة وشخصه ووزير التربية والتعليم ووزيري الخارجية والتخطيط ووكلاء وزارة التربية والتعليم طبقاً لنصوص الدستورية وقانون الإجراءات الجزائية