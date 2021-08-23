انتهاكا حوثية وصمت حكومي وبلاغ للنائب العام من صحيفة أخبار اليوم الكشف عن رسالة سرية لابن لادن خطط لقتل أوباما وإبقاء بايدن في رئاسة أمريكا تامر حسني يتعرض الموقف محرج خلال تكريمه ويكسر الجائزة قد لا تصدق مشروبات عصيرية وغير كحولية تزيد من خطر الإصابة بالسرطان تحذير لمستخدمي واتساب أحذفوا هذه الرسائل ولا تفتحوها أبداً جلسة لمجلس الأمن الدولي حول اليمن وخزان صافر على الطاولة واشنطن: 5 ملايين دولار المعلومات عن لبناني يمول المليشيات الحوثية جلسة جديدة للمليشيات الحوثية في محاكمة انتصار الحمادي والفنانة تغيب عنها قرارات مصرية مفاجئة تغلق معبر رفح مع قطاع غزة وتصعيد عسكري إسرائيلي هل فقدت الولايات المتحدة قبضتها على سوق النفط العالمي؟
تعرض الفنان المصري تامر حسني لموقف محرج خلال استلامه جائزة تكريمية من موسوعة "غينيس" العالمية.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا للحظة استلام الفنان المصري للجائزة.
إلا أنه أسقط الجائزة خلال فترة التصوير، التي بدت من خلال المقطع المصور بأنها زجاجية لتتحطم.
وقد تفاعل الجمهور مع هذه الحادثة، فمنهم من اعتبر أنّ ما حصل هو "صيبة عين" وآخرون اعتبروا أنّ تامر لا يستحقّ هذه الجائزة لذلك لم تدم فرحته