واشنطن: 5 ملايين دولار المعلومات عن لبناني يمول المليشيات الحوثية

الإثنين 23 أغسطس-آب 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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عرضت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الأحد، مكافأة مالية قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن رجل لبناني ينتمي إلى ميليشيا حزب الله، أسهم في تهريب مبالغ مالية كبيرة للحوثيين.

يلعب خليل يوسف حرب دورا أساسيا في عمليات تنظيم حزب الله اللبناني كما يعمل على تعزيز علاقات التنظيم مع الجماعات الإرهابية الأخرى.

إذا كانت لديك معلومات عنه، فقد تكون مؤهلاً للحصول على مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار.

أرسل معلوماتك عبر تلغرام أو سغنال أو واتساب. 1-202-294-1037+ ‏pic.twitter.com/dKxtDmqcDM

‏ ونشر حساب برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية، على "تويتر" صورة للرجل اللبناني المدعو خليل يوسف حرب، وأوضح أنه "مستشار مقرب من أمين عام حزب الله" حسن نصرالله وأشرف على عمليات عسكرية للميليشيا في عدد من دول الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن خليل يوسف حرب يلعب "دوراً أساسياً في عمليات" ميليشيا حزب الله، كما يعمل على "تعزيز علاقات التنظيم مع الجماعات الإرهابية الأخرى".

وأضاف أن "خليل يوسف حرب هو زعيم بارز في حزب الله اللبناني، وهو مستشار مقرب من الأمين العام حسن نصر الله حيث أشرف على العمليات العسكرية للتنظيم في العديد من دول الشرق الأوسط".

كما أن حرب أيضاً حلقة الوصل مع الجماعات الإرهابية الأخرى وقام بتحويل مبالغ مالية كبيرة من المال إلى "حلفاء حزب الله اللبناني في اليمن"، في إشارة للحوثيين.

وطالب البرنامج كل من لديه معلومات عن خليل يوسف حرب، بإرسالها للحصول على مكافأة، عبر العناوين المرفقة بصورة الرجل اللبناني المطلوب.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت في يونيو الماضي عقوبات على أعضاء في "شبكة تهريب" مرتبطة بإيران تجمع الملايين لصالح ميليشيا الحوثي، وهذا الدعم، حسب واشنطن، يساعد الحوثيين على تنفيذ هجمات تهدد البنية التحتية المدنية في اليمن والسعودية.