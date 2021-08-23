قرارات مصرية مفاجئة تغلق معبر رفح مع قطاع غزة وتصعيد عسكري إسرائيلي

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قالت مصادر أمنية مصرية، إن مصر ستغلق معبر رفح على حدودها مع قطاع غزة يوم الاثنين وحتى إشعار آخر.
وقالت حركة حماس الفلسطينية التي تحكم قطاع غزة، إن مصر أبلغتها بقرار إغلاق المعبر في الاتجاهين دون أن تقدم تفاصيل.
وطبقا لمصدرين أمنيين مصريين فإن الإغلاق تم لأسباب أمنية في أعقاب التصعيد الذي جرى يوم السبت بين إسرائيل وحماس.
وقصفت طائرات إسرائيلية مواقع في غزة بعد تبادل لإطلاق النار عبر الحدود بين غزة وإسرائيل في وقت سابق من ذلك اليوم.
ورفح هو المعبر الوحيد بين مصر وغزة حيث يفرض حصار تقوده إسرائيل قيودا صارمة على حركة البضائع والأفراد على مدى سنوات.
كانت مصر فتحت المعبر إلى أجل غير مسمى في فبراير/شباط، فيما وصف بأنها محاولة لتشجيع المفاوضات بين الفصائل الفلسطينية المجتمعة آنذاك في القاهرة