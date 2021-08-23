هل فقدت الولايات المتحدة قبضتها على سوق النفط العالمي؟ عادات وتقاليد غريبة يفعلها سكان هذه الدول أبرزها: البصق على العروس حكم الفيديو يحرم رونالدو من هدف الفوز في تعادل يوفنتوس مع أودينيزي الكيان «الحوثي» يتغطرس من جديد ويمضي قدماً في فصل وطرد«8» آلاف مُعلم منهم 5 آلاف في «صنعاء»..تفاصيل سلطان البركاني:التحضيرات جارية لإنعقاد جلسات البرلمان بعد رفض زعيم الولاية تسليمها سلمياً..."طالبان" تعلن الزحف نحو ولاية "بنجشير" للسيطرة عليها الحكومة ”الشرعية“ تعتمد إجراءات ”المجلس الاقتصادي“ لتحريك سعر ”الدولار الجمركي“ وتؤكد اهتمامها بقضايا المغتربين تجارة النفط خلال الحرب تخلق ثراء مفرطا لقيادات الحوثي وشركاتهم تسيطر على 60% من سوق النفط في عموم اليمن بما في ذلك مناطق سيطرة الحكومة الشرعية شاهد فنانة سعودية تعلن ارتداء الحجاب من داخل المسجد النبوي موقف محرج لرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي.. والبيت الأبيض يوضح
لا شك أن البصق من الأفعال المهينة، لكن في اليونان ينظرون لها من ناحية مختلفة تماماً عن العالم، إذ يرون أن البصق على العروس في يوم زفافها، من الثقافات اليونانية القديمة، التي تجلب الحظ السعيدة للعروس.
كما ان البصق على العروس في يوم زفافها، من قبل المدعوين من الأهل والأصدقاء، يساعد على التخلص من الطاقة السلبية، طرد الشر والحسد، لحماية العروس ومباركة حياتها الجديدة.
بعض هذه العادة تقوم العروس بالاستحمام، ارتداء فستان زفاف أخر، من بعض تبدأ حفل الزفاف، بهذه الطريقة يتأكدون من طرد الشياطين والأرواح الشريرة.
من ضمن العادات الغريبة التي يفعلها الألمان، قبل حفل الزفاف يجتمع الأصدقاء والعائلة، يقومون بكسر الأطباق والأكواب من خلال إلقاءها بطريقة عشوائية على الأرض، بعد انتهاء هذه العادة، يطلبون من الزوج والزوجة تنظيفهم.
يعتقد الألمان أن هذا الفعل، يجعلهم يعرفون إذا كانوا الطرفين سينجحون مع بعضهما أم لا، حتى يطبقون مقولة في السراء والضراء بشكل عملي، في حالة قدرتهم على إزالة بقايا الأطباق والأكواب المكسورة، فهذا دليل على نجاح الثنائ