عادات وتقاليد غريبة يفعلها سكان هذه الدول أبرزها: البصق على العروس

الإثنين 23 أغسطس-آب 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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لا شك أن البصق من الأفعال المهينة، لكن في اليونان ينظرون لها من ناحية مختلفة تماماً عن العالم، إذ يرون أن البصق على العروس في يوم زفافها، من الثقافات اليونانية القديمة، التي تجلب الحظ السعيدة للعروس.

كما ان البصق على العروس في يوم زفافها، من قبل المدعوين من الأهل والأصدقاء، يساعد على التخلص من الطاقة السلبية، طرد الشر والحسد، لحماية العروس ومباركة حياتها الجديدة.

بعض هذه العادة تقوم العروس بالاستحمام، ارتداء فستان زفاف أخر، من بعض تبدأ حفل الزفاف، بهذه الطريقة يتأكدون من طرد الشياطين والأرواح الشريرة.

من ضمن العادات الغريبة التي يفعلها الألمان، قبل حفل الزفاف يجتمع الأصدقاء والعائلة، يقومون بكسر الأطباق والأكواب من خلال إلقاءها بطريقة عشوائية على الأرض، بعد انتهاء هذه العادة، يطلبون من الزوج والزوجة تنظيفهم.

يعتقد الألمان أن هذا الفعل، يجعلهم يعرفون إذا كانوا الطرفين سينجحون مع بعضهما أم لا، حتى يطبقون مقولة في السراء والضراء بشكل عملي، في حالة قدرتهم على إزالة بقايا الأطباق والأكواب المكسورة، فهذا دليل على نجاح الثنائ