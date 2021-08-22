هل فقدت الولايات المتحدة قبضتها على سوق النفط العالمي؟ عادات وتقاليد غريبة يفعلها سكان هذه الدول أبرزها: البصق على العروس حكم الفيديو يحرم رونالدو من هدف الفوز في تعادل يوفنتوس مع أودينيزي الكيان «الحوثي» يتغطرس من جديد ويمضي قدماً في فصل وطرد«8» آلاف مُعلم منهم 5 آلاف في «صنعاء»..تفاصيل سلطان البركاني:التحضيرات جارية لإنعقاد جلسات البرلمان بعد رفض زعيم الولاية تسليمها سلمياً..."طالبان" تعلن الزحف نحو ولاية "بنجشير" للسيطرة عليها الحكومة ”الشرعية“ تعتمد إجراءات ”المجلس الاقتصادي“ لتحريك سعر ”الدولار الجمركي“ وتؤكد اهتمامها بقضايا المغتربين تجارة النفط خلال الحرب تخلق ثراء مفرطا لقيادات الحوثي وشركاتهم تسيطر على 60% من سوق النفط في عموم اليمن بما في ذلك مناطق سيطرة الحكومة الشرعية شاهد فنانة سعودية تعلن ارتداء الحجاب من داخل المسجد النبوي موقف محرج لرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي.. والبيت الأبيض يوضح
ألغى حكم الفيديو المساعد هدف كريستيانو رونالدو في الوقت المحتسب بدل الضائع إذ فرط يوفنتوس في تقدمه بهدفين ليتعادل 2-2 مع مضيفه أودينيزي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد.
ونفى يوفنتوس التقارير الإعلامية التي تحدثت عن أن رونالدو طلب الجلوس على مقاعد البدلاء في المباراة الأولى حيث يسعى للرحيل عن النادي.
لكن المهاجم البرتغالي البالغ عمره 36 عاما شارك في الشوط الثاني وهز الشباك بضربة رأس لكن حكم الفيديو المساعد أشار إلى أنه كان في موقف تسلل.
وفي عودة ماسيميليانو أليغري في فترة ثانية مع يوفنتوس تقدم الفريق الضيف بثنائية باولو ديبالا وخوان كوادرادو في الشوط الأول.
وتسبب فويتشيخ شتيسني حارس يوفنتوس في ركلة جزاء بعد ست دقائق من الاستراحة نفذها روبرتو بيريرا بنجاح ثم ارتكب الحارس البولندي خطأ فادحا ليدرك جيرار ديلوفو التعادل في الدقيقة 83.
وأرسل فيدريكو كييزا تمريرة عرضية حولها رونالدو بضربة رأس داخل المرمى قبل أن يلغي حكم الفيديو الهدف.