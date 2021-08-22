حكم الفيديو يحرم رونالدو من هدف الفوز في تعادل يوفنتوس مع أودينيزي

الأحد 22 أغسطس-آب 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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ألغى حكم الفيديو المساعد هدف كريستيانو رونالدو في الوقت المحتسب بدل الضائع إذ فرط يوفنتوس في تقدمه بهدفين ليتعادل 2-2 مع مضيفه أودينيزي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد.

ونفى يوفنتوس التقارير الإعلامية التي تحدثت عن أن رونالدو طلب الجلوس على مقاعد البدلاء في المباراة الأولى حيث يسعى للرحيل عن النادي.

لكن المهاجم البرتغالي البالغ عمره 36 عاما شارك في الشوط الثاني وهز الشباك بضربة رأس لكن حكم الفيديو المساعد أشار إلى أنه كان في موقف تسلل.

وفي عودة ماسيميليانو أليغري في فترة ثانية مع يوفنتوس تقدم الفريق الضيف بثنائية باولو ديبالا وخوان كوادرادو في الشوط الأول.

وتسبب فويتشيخ شتيسني حارس يوفنتوس في ركلة جزاء بعد ست دقائق من الاستراحة نفذها روبرتو بيريرا بنجاح ثم ارتكب الحارس البولندي خطأ فادحا ليدرك جيرار ديلوفو التعادل في الدقيقة 83.

وأرسل فيدريكو كييزا تمريرة عرضية حولها رونالدو بضربة رأس داخل المرمى قبل أن يلغي حكم الفيديو الهدف.