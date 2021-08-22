سلطان البركاني:التحضيرات جارية لإنعقاد جلسات البرلمان

الأحد 22 أغسطس-آب 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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قال رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، إن التحضيرات جارية لإنعقاد جلسات البرلمان دون ذكر موعد محدد والمحافظة الذي سينعقد فيه.

جاء ذلك في لقاء لرئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني مع القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن كاثرين ويستلي اليوم الأحد في العاصمة السعودية الرياض، وفق وكالة "سبأ" الرسمية.

وأكد البركاني للمسؤولة الامريكية، إن التحضيرات الجارية لانعقاد جلسات المجلس، لمساندة الحكومة في معالجة الوضع الإقتصادي والإنساني والقيام بدوره في دعم الشعب اليمني بمعركة المصيرية مع الحوثيين.

واوضح"البركاني" بان مليشيات الحوثي الإيرانية تتعمد على تقويض جهود ومبادرات السلام والاستمرار في اطلاق النار وتهريب الأسلحة، مؤكدا جاهزية حكومته للسلام.

وبدوره، تعهدت المسؤولة الأمريكية مواصلة بلادها دعم جهود الامم المتحدة ومبعوثها الخاص للتوصل إلى سلام دائم في اليمن، ودعم أيضا الحكومة للقيام بمسؤولياتها الاقتصادية والإنسانية.