الكيان «الحوثي» يتغطرس من جديد ويمضي قدماً في فصل وطرد«8» آلاف مُعلم منهم 5 آلاف في «صنعاء»..تفاصيل سلطان البركاني:التحضيرات جارية لإنعقاد جلسات البرلمان بعد رفض زعيم الولاية تسليمها سلمياً..."طالبان" تعلن الزحف نحو ولاية "بنجشير" للسيطرة عليها الحكومة ”الشرعية“ تعتمد إجراءات ”المجلس الاقتصادي“ لتحريك سعر ”الدولار الجمركي“ وتؤكد اهتمامها بقضايا المغتربين تجارة النفط خلال الحرب تخلق ثراء مفرطا لقيادات الحوثي وشركاتهم تسيطر على 60% من سوق النفط في عموم اليمن بما في ذلك مناطق سيطرة الحكومة الشرعية شاهد فنانة سعودية تعلن ارتداء الحجاب من داخل المسجد النبوي موقف محرج لرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي.. والبيت الأبيض يوضح ما حكم ارتداء الشورت في السعودية وفق القوانين الجديدة دولتان عربيتان تتحركان لتنظيم كأس العالم 2030 الدولار بـ 1050 في عدن والفارق يتسع مع صنعاء.. تعرف على أسعار الصرف الآن
قال رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، إن التحضيرات جارية لإنعقاد جلسات البرلمان دون ذكر موعد محدد والمحافظة الذي سينعقد فيه.
جاء ذلك في لقاء لرئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني مع القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن كاثرين ويستلي اليوم الأحد في العاصمة السعودية الرياض، وفق وكالة "سبأ" الرسمية.
وأكد البركاني للمسؤولة الامريكية، إن التحضيرات الجارية لانعقاد جلسات المجلس، لمساندة الحكومة في معالجة الوضع الإقتصادي والإنساني والقيام بدوره في دعم الشعب اليمني بمعركة المصيرية مع الحوثيين.
واوضح"البركاني" بان مليشيات الحوثي الإيرانية تتعمد على تقويض جهود ومبادرات السلام والاستمرار في اطلاق النار وتهريب الأسلحة، مؤكدا جاهزية حكومته للسلام.
وبدوره، تعهدت المسؤولة الأمريكية مواصلة بلادها دعم جهود الامم المتحدة ومبعوثها الخاص للتوصل إلى سلام دائم في اليمن، ودعم أيضا الحكومة للقيام بمسؤولياتها الاقتصادية والإنسانية.