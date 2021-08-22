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شاهد فنانة سعودية تعلن ارتداء الحجاب من داخل المسجد النبوي

الأحد 22 أغسطس-آب 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار
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كشفت الفنانة السعودية نيرمين محسن، عن ارتدائها الحجاب، وذلك من خلال مقطع فيديو من داخل المسجد النبوي.

وقالت محسن في فيديو نشرته عبر حسابها في “سناب شاب” يوم السبت: “قبل أن أرجع الرياض أحب أقولكم من مسجد رسول الله أني قررت أتحجب.. الله يجعله خير لي في الدنيا والآخرة.. الله يغفر لنا ما مضى والله يتقبل منا كل الأعمال الحسنة في الماضي والحاضر”.

وأكدت أن سبب اختفائها وابتعادها عن الأضواء، هو انشغالها مؤخرًا بالتفكير في اتخاذ هذا القرار، قائلة: “كنت حريصة أن أتخذ هذا القرار المهم بحياتي بعيدًا عن كل البشر”.

وشددت على أنه “لم يشاركها أي شخص في اتخاذ قرار الحجاب، والوحيدة التي أخبرتها أنها قررت ارتداء الحجاب بشكل نهائي كانت والدتها”.

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