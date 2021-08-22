موقف محرج لرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي.. والبيت الأبيض يوضح

الأحد 22 أغسطس-آب 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن، لموقف محرج خلال مؤتمر صحفي تمت فيه مناقشة الوضع في أفغانستان، بعد انسحاب القوات الأمريكية، وسيطرة حركة طالبان.

وقال بايدن خلال المؤتمر، إن السلطات الأمريكية كانت في اتصال دائم مع قيادة طالبان في عاصمة أفغانستان، وكذلك في العاصمة القطرية "داهو"، وبحسب ما نشر موقع البيت الأبيض فإن الرئيس يقصد الدوحة.

وتعرض بايدن لموقف محرج آخر عندما نسي سؤالا طرحه أحد الصحفيين، ليطلب من المحاور إعادة طرح السؤال مرة أخرى.

ويبلغ بايدن 78 عاما من العمر، وهو‏ الرئيس السادس والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية مُنذ 20 كانون الثاني/ يناير 2021. وشغل سابقًا منصب نائب رئيس الولايات المتحدة السابع والأربعين في الفترة من عام 2009 إلى 2017 إبان حكم الرئيس باراك أوباما.