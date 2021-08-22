ما حكم ارتداء الشورت في السعودية وفق القوانين الجديدة

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أكد مدير جمعية الذوق العام السابق في السعودية، بدر الزياني، أن "الشورت" من الملابس الخادشة للحياء، مشيرا إلى أن ارتداءه في الأماكن العامة يعرض للعقوبة.
وقال الزياني في تصريحات لقناة" الإخبارية" السعودية: "قبل القوانين هناك عرف، والعرف في المملكة العربية السعودية هو الاحتشام، والفقرة الثامنة من لائحة الذوق تنص على مخالفة اللبس الخادش للحياء في الأماكن العامة حسب طبيعة المكان".
وأضاف: "الشورت فوق الركبة يكون من الملابس الخادشة للحياء، وهناك مشكلة في مجتمعنا، وهي أن هناك أنواعًا كثيرة من الشورت، وهناك من لا يفرق بين تلك الأنواع، فهناك شورت لكرة القدم وللسباحة ولكرة السلة وللمشي"، مؤكدًا أن "ارتداء الشورت في الأماكن العامة يعرض للعقوبة".
وتابع: "الأماكن التي نتلاقى بها هي أماكن عامة وليست شواطئ، فعلى الشباب مراعاة تلك الأمور، والأماكن العامة لها قوانينها الخاصة لارتداء الملابس".
وأتم: "السائحون لهم لوائح خاصة بهم، ولكن المواطنين يجب أن يلتزموا باللوائح الخاصة بالذوق العامة الصادرة من وزارتي الداخلية والسياحة".