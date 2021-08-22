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الدولار بـ 1050 في عدن والفارق يتسع مع صنعاء.. تعرف على أسعار الصرف الآن

الأحد 22 أغسطس-آب 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الأحد:

في صنعاء

 شراء الدولار 599

بيع الدولار 602

شراء السعودي 158.10

بيع السعودي 158.40

 في عدن

 شراء الدولار 1040

بيع الدولار 1050

شراء السعودي 273

بيع السعودي 275

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