الدولار بـ 1050 في عدن والفارق يتسع مع صنعاء.. تعرف على أسعار الصرف الآن الحكومة اليمنية توجه برفع الجاهزية حرب اخرى بين الشرعية والحوثي وجبهة مواجهة جديدة السعودية تدعو لإجتماع طارئ بشأن افغانستان خطرها يصل للسكتة الدماغية تحذير طبي من عاده تلازمنا يومياً هكذا تتسرب السموم لعظامنا من الهواتف وبطارياتها رغم حظرها الإنترنت حركة طالبات تستنجد بوسائل التواصل الإجتماعي هل ينجح في زحزحة حركة طالبات ؟ نجل أحمد مسعود على خطى والده استمرار حوثنة المناهج التعليمية في صنعاء وسط سخط وغضب في الشارع اليمني ترامب يخرج عن صمتة ويهاجم بايدن من جديد ويتحدث عن انسحاب أمريكا من أفغانستان بأكبر إذلال للسياسة الأمريكية في التاريخ
وجه معين عبد الملك رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أمس السبت وزارة الصحة والوزارات والجهات المعنية، "برفع حالة الجاهزية والاستعداد" لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية سبأ، إن رئيس الحكومة دعا أيضا، في اجتماع للجنة الوطنية للطوارىء لمواجهة كورونا التي يرأسها، إلى تفعيل التنسيق مع المنظمات والدول المانحة من أجل استمرار دعم قدرات القطاع الصحي المتردي في البلاد ورفع جاهزيته.
وارتفع إجمالي الإصابات في المناطق التابعة للحكومة اليمنية حتى يوم السبت إلى 7487 إصابة توفي منها 1416 حالة بينما تعافى 4622.
ويُعتقد أن عدد الإصابات الفعلي في اليمن أعلى من ذلك بكثير.
وكان اليمن سجل يوم الجمعة أكبر حصيلة يومية من إصابات كورونا مع بدء موجة تفشي جديدة للفيروس بعد أشهر من الانحسار.
وأعلن قاسم بحيبح وزير الصحة يوم الاثنين أن البلاد دخلت في موجة ثالثة من تفشي فيروس كورونا، داعيا إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
وذكرت الوكالة الحكومية أن لجنة الطوارىء اتخذت عددا من القرارات لتقوية قدرات القطاع الصحي، تشمل إعادة فتح وتفعيل مراكز العزل، وآليات صرف حوافز العاملين فيها، إضافة الى التسريع باجراءات الانتهاء من تركيب بعض مصانع الاكسجين.
وتسببت حرب مستمرة منذ أكثر من ست سنوات ونصف في تقويض النظام الصحي في اليمن الذي يعاني بالفعل أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفقا للأمم المتحدة.