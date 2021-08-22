السعودية تدعو لإجتماع طارئ بشأن افغانستان

الأحد 22 أغسطس-آب 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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بناء على دعوة المملكة العربية السعودية رئيسة الدورة الحالية للقمة الإسلامية، تعقد منظمة التعاون الإسلامي اليوم اجتماعا استثنائيا في مقر الأمانة العامة لبحث الأوضاع والأحداث الجارية في أفغانستان.

المنظمة التي تضم في عضويتها 57 دولة ستعقد اجتماعا مفتوح العضوية على مستوى المندوبين الدائمين، تبحث فيه أيضا عددا من القضايا التي تهم العالم الإسلامي.

وقالت المنظمة، في بيان، إنه "بناءً على دعوة السعودية رئيسة الدورة الحالية للقمة الإسلامية، تعقد المنظمة التي تضم في عضويتها 57 دولة مسلمة، الأحد، اجتماعا استثنائيا مفتوح العضوية على مستوى المندوبين الدائمين، لتدارس الأوضاع والأحداث الجارية في أفغانستان".