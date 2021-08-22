رغم حظرها الإنترنت حركة طالبات تستنجد بوسائل التواصل الإجتماعي هل ينجح في زحزحة حركة طالبات ؟ نجل أحمد مسعود على خطى والده استمرار حوثنة المناهج التعليمية في صنعاء وسط سخط وغضب في الشارع اليمني ترامب يخرج عن صمتة ويهاجم بايدن من جديد ويتحدث عن انسحاب أمريكا من أفغانستان بأكبر إذلال للسياسة الأمريكية في التاريخ قصف هستيري بمختلف أنواع الأسلحة على قطاع غزه السعودية تتراجع عن قرار ترحيل الأكاديميين اليمنيين من جنوب المملكة.. ماذا عن بقية المهن والقطاعات؟ مؤشرات دولية تكشف أرقاما صادمة عن البطالة العربية مليشيا الحوثي تختطف 141 شخصاً في مناطق سيطرتها بتهمة ”موالاة العدوان“ القوات الإريترية تعتقل أكثر من 20 صيادا يمنيا قُبالة جزيرة ”حُنيش“ في البحر الأحمر ترحيل اليمنيين من جنوب السعودية.. غموض الدوافع وضرورات التراجع
رغم أنها حظرت الإنترنت في المرة الأولى من حكمها أفغانستان (1996-2001)، فإن حركة طالبان تستنجد الآن بوسائل التواصل الاجتماعي لتلميع صورتها وترويض المعارضة وبث رسائلها.
وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز»، بأن الحركة التي أحكمت قبضتها على البلاد، تستخدم الآلاف من الحسابات على تويتر بعضها رسمي، لتهدئة القاعدة الحضرية الخائفة التي تزداد ذكاء من الناحية التكنولوجية.
لكن صور السلام والاستقرار التي تنشرها طالبان تتناقض مع المشاهد التي تم بثها حول العالم للفوضى في مطار كابول أو لقطات لمتظاهرين يتعرضون للضرب وإطلاق النار.
ولفتت الصحيفة إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي الأفغانية قد تكون مؤشراً ضعيفاً على رأي الشارع، إذ يختبئ العديد من منتقدي طالبان وأنصار الحكومة التي كانت مدعومة من الولايات المتحدة.
وفي المقابل، تتجه الأنظار إلى كيفية تعامل كبريات منصات التواصل الاجتماعي مع المحتوى الذي تنشره طالبان على هذه المنصات.
وكان متحدث باسم (فيسبوك)، قال إن طالبان مصنفة منظمة إرهابية بموجب القانون الأمريكي وقد حظرناها من جميع خدماتنا بموجب قواعدنا المتعلقة بالمنظمات الخطرة