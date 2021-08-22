هل ينجح في زحزحة حركة طالبات ؟ نجل أحمد مسعود على خطى والده

الأحد 22 أغسطس-آب 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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يبدو أن التاريخ يعيد نفسه في مشهد وادي بانجشير الشمالي المعقل التقليدي للتحالف الشمالي الذي كان يقوده الزعيم الأفغاني أحمد شاه مسعود الذي قتل على يد القاعدة في 9 سبتمبر 2001.

إقليم بانجشير كان خارج سيطرة حركة طالبان خلال حكمها لأفغانستان ما بين عام 1996 و2001 حيث فشلت الحركة في دخول المنطقة ذات الطبيعة الجغرافية الصعبة التي كان يتحصن فيها مسعود، قائد التحالف الشمالي وهو القائد الأفغاني الوحيد الذي ظل متموضعاً داخل الوادي طوال الحرب ضد الاتحاد السوفييتي سابقاً في الثمانينات.

التاريخ يعود؛

لأن القائد أحمد مسعود نجل أحمد شاه مسعود يقود منذ 15 أغسطس الجاري وهو اليوم الذي سقطت فيها كابول بأيدي طالبان، يقود مقاومة لقوة طالبان من نفس الوادي الذي تحصن فيه والده لعقود طويلة، وقد تجد هذه المقاومة دعماً دولياً خصوصاً من الدول المعارضة لسياسات طالبان.

وادي بانجشير ما زال تسيطر عليه قوات مسعود ونائب الرئيس أمرالله الذي تحصن في نفس الوادي وأعلن أنه الرئيس الأفغاني بالوكالة بحسب الدستور.

وقال أحمد مسعود، الذي يتوقع المراقبون أنه مدعوم من الغرب، في مقال رأي كتبه في صحيفة «واشنطن بوست»، بعد سقوط كابول في يد طالبان، إن الآلاف من قوات الكوماندوس وضباط الجيش الأفغاني لجأوا إلى إقليم بانجشير صعب التضاريس. ودعا مسعود، الغرب إلى مساعدته للوقوف في وجه طالبان.

كما ذكر مسعود أن الجنود الأفغان قد جلبوا معهم عشرات الآليات العسكرية والمدرعات والطائرات العسكرية. وأفادت تقارير واردة من شمال أفغانستان أن معارضي حركة طالبان قد سيطروا على منطقة أخرى على الأقل في مقاطعة بغلان، بالقرب من وادي بنجشير، فيما أقرت طالبان بخسائر في الاشتباكات..

كما أعلنت قوات أحمد مسعود أنها استولت على منطقة أندراب، وهي منطقة يغلب عليها الطابع الطاجيكي وتقع على بعد 100 كيلومتر شمال العاصمة كابول.

وظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر علم التحالف الشمالي يرفع في البلدة، ومقاتليه يسيطرون على الشوارع.

ويبدو أن هناك مشاورات جارية في كابول بشأن الاضطرابات في بنجشير، إذ قال الرئيس التنفيذي السابق لأفغانستان عبدالله عبدالله عبر حسابه على تويتر، أمس: «التقينا شيوخ وعلماء دين وممثلين وقادة إقليم بنجشير في مقر إقامتي في كابول.

ناقشنا التطورات الحالية في البلاد، وسبل دعم السلام». وظل عبدالله في كابول مع سقوط حكومة الرئيس أشرف غني الذي هرب من أفغانستان، ويلعب عبدالله دوراً رائداً في المفاوضات مع طالبان بشأن تشكيل الحكومة.

والتحق أحمد مسعود بمدارس في طاجيكستان وإيران، درس بين عامي 2010 إلى 2011 بأكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية البريطانية كما حصل على درجة علمية في دراسات الحرب من جامعة «كينغز كوليج» البريطانية ودرجة الماجستير في السياسة الدولية من جامعة «سيتي» في لندن.

وفي سبتمبر 2019، ألقى نجل مسعود خطاباً أمام حشد كبير في ضريح والده في وادي بانجشير إذ أكد التزامه بمُثُل «الحرية والتحرر والعدالة وإقامة نظام إسلامي معتدل». وشجع المصالحة الوطنية ودعا إلى لا مركزية السلطة في البلاد.

وبعد سيطرة طالبان على أفغانستان انضم مسعود إلى النائب الأول للرئيس أمرالله صالح في رفض حكم طالبان.

في 18 أغسطس 2021 قالت عنه صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أنه «قائد جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية» ونشرت رسالة له في صفحة الرأي قال فيها إنه مستعد للسير على خطى والده «مع المجاهدين المستعدين لمقاومة طالبان مرة أخرى».وناشد مسعود الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، مد يد العون له قائلاً: «بغض النظر عما يحدث، سندافع عن بانجشير أنا والمجاهدون باعتبارها آخر معقل للحرية في أفغانستان، ومعنوياتنا عالية، نعرف من التجربة ما ينتظرنا.

لكننا بحاجة إلى المزيد من الأسلحة والذخيرة والإمدادات».

وكتب مسعود في صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية، في 17 أغسطس مقالاً بعنوان «نحن المقاومة وعلى العالم أن يساعدنا» وقال فيها: «هذه المعركة هي مهمتي الآن وإلى الأبد».

بانجشير تعود مجددا للواجهةً بعد عقود من الصمت ومسعود يقود تمرداًً من معقل تحالف الشمال، والسؤال: هل ينجح نجل مسعود في شيطنة طالبان والمضي على خطى والده؟