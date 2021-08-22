قصف هستيري بمختلف أنواع الأسلحة على قطاع غزه

الأحد 22 أغسطس-آب 2021 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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شنت الطائرات الإسرائيلية، اليوم السبت، 3 غارات جوية استهدفت موقعا تابعا للفصائل الفلسطينية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وذلك فيما يعتقد أنه رد على إصابة الجندي الإسرائيلي خلال الاشتباكات مع الفلسطينيين شرق القطاع. رام الله، 21 أغسطس - سبوتنيك.

وقال شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك" إن "الطائرات الإسرائيلية تقصف موقع عرين التابع للمقاومة غرب النصيرات بـ 3 صواريخ".

فيما قال الجيش الإسرائيلي، في بيان "وفقا لتقييم الوضع في الجيش، تقرر تعزيز فرقة غزة بقوات إضافية".

ومن جانبها، أفادت وسائل إعلام عبرية باستهداف الطائرات الإسرائيلية لمواقع الفصائل الفلسطينية وسط غزة بثلاثة صواريخ.و

ذكرت القناة العبرية السابعة، مساء اليوم السبت، أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي هاجمت مواقع مختلفة من قطاع غزة، ردا على الأحداث التي شهدها الجدار الفاصل، في وقت سابق من اليوم، بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي، وإصابة العشرات من الفلسطينيين، فضلا عن جندي إسرائيلي بجراح خطيرة.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية بأن الجيش الإسرائيلي هاجم وسط قطاع غزة بثلاثة صواريخ، دون الإشارة إلى وجود إصابات من عدمه.

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن الآلاف من الفلسطينيين تظاهروا بالقرب من الحدود مع قطاع غزة، وأن الجيش الإسرائيلي أطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع على المتظاهرين.

وكانت القناة العبرية الـ12 قد قالت إن الجيش الإسرائيلي نصب قناصته بطول الجدار الفاصل مع قطاع غزة، استعدادا لأي مواجهات مع المتظاهرين الفلسطينيين الذين بدءوا بالتوافد إلى الجدار، وبعضهم حاول اختراقه.

وذكرت مصادر إعلامية فلسطينية بدء توافد المتظاهرين إلى مخيم ملكة، شرقي مدينة غزة، بغرض المشاركة في فعاليات إحياء ذكرى إحراق المسجد الأقصى المبارك (في العام 1969) ورفضا للحصار الإسرائيلي