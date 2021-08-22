السعودية تتراجع عن قرار ترحيل الأكاديميين اليمنيين من جنوب المملكة.. ماذا عن بقية المهن والقطاعات؟

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أعلن مسؤول يمني، السبت 21 أغسطس/آب، تراجع السلطات السعودية عن قرار ترحيل الأكاديميين اليمنيين من جامعات جنوب المملكة.
وقال محمد العديل، وكيل وزارة المغتربين، في تدوينة على "فيسبوك"، إن السلطات السعودية تراجعت عن قرار ترحيل العمالة اليمنية من الأكاديميين العاملين في جامعات جنوب المملكة.
وأكد العديل، عودة اعضاء هيئة التدريس اليمنيين في جامعات جنوب المملكة العربية السعودية إلى اعمالهم.
ولم يشر المسؤول الحكومي، ما إذا كان تراجع السلطات السعودية يشمل العاملين في مختلف المهن والقطاعات.
في السياق، أفادت مصادر مطلعة بان جامعتي الباحة والملك خالد السعوديتان، أبلغتا الأكاديميين اليمنيين المتعاقدين معها بأن يعودوا لمزاولة أعمالهم إبتداءً من غد الأحد.
ومؤخراً بدأت السعودية حملة لإنهاء عقود مئات المغتربين اليمنيين العاملين في الجامعات والمؤسسات الحكومية والخاصة جنوب المملكة، وسط استياء يمني واسع من الخطوة التي تهدد آلاف الأسر لاسيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة في بلد يعيش حرباً طاحنة منذ سبع سنوات.