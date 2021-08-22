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السعودية تتراجع عن قرار ترحيل الأكاديميين اليمنيين من جنوب المملكة.. ماذا عن بقية المهن والقطاعات؟

الأحد 22 أغسطس-آب 2021 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار
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أعلن مسؤول يمني، السبت 21 أغسطس/آب، تراجع السلطات السعودية عن قرار ترحيل الأكاديميين اليمنيين من جامعات جنوب المملكة.

وقال محمد العديل، وكيل وزارة المغتربين، في تدوينة على "فيسبوك"، إن السلطات السعودية تراجعت عن قرار ترحيل العمالة اليمنية من الأكاديميين العاملين في جامعات جنوب المملكة.

وأكد العديل، عودة اعضاء هيئة التدريس اليمنيين في جامعات جنوب المملكة العربية السعودية إلى اعمالهم.

ولم يشر المسؤول الحكومي، ما إذا كان تراجع السلطات السعودية يشمل العاملين في مختلف المهن والقطاعات.

في السياق، أفادت مصادر مطلعة بان جامعتي الباحة والملك خالد السعوديتان، أبلغتا الأكاديميين اليمنيين المتعاقدين معها بأن يعودوا لمزاولة أعمالهم إبتداءً من غد الأحد.

ومؤخراً بدأت السعودية حملة لإنهاء عقود مئات المغتربين اليمنيين العاملين في الجامعات والمؤسسات الحكومية والخاصة جنوب المملكة، وسط استياء يمني واسع من الخطوة التي تهدد آلاف الأسر لاسيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة في بلد يعيش حرباً طاحنة منذ سبع سنوات.

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