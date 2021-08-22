مليشيا الحوثي تختطف 141 شخصاً في مناطق سيطرتها بتهمة ”موالاة العدوان“

الأحد 22 أغسطس-آب 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت ميليشيا الحوثي الانقلابية، السبت 21 أغسطس/آب، اختطاف أكثر من 140 شخصاً خلال أسبوع واحد بتهمة "موالاة دول العدوان".

وذكر موقع الإعلام الأمني التابع لسلطة الميليشيا أن "وزارة الداخلية (التابعة لهم) تمكنت من إلقاء القبض على 141 من مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي، خلال الفترة من 8 وحتى 15 اغسطس، من الشهر الجاري".

ولم يشر الموقع الى مكان اختطاف هؤلاء الاشخاص، كما لم يذكر أسماءهم.

ومنذُ سبع سنوات اختطفت ميليشيا الحوثي آلاف اليمنيين من المنازل مقار الأعمال والجامعات والسكنات الطلابية، والأسواق والنقاط الأمنية، ولفقت لهم تهماً متنوعة أبرزها الوقوف في صف "العدوان".