السعودية تتراجع عن قرار ترحيل الأكاديميين اليمنيين من جنوب المملكة.. ماذا عن بقية المهن والقطاعات؟ مؤشرات دولية تكشف أرقاما صادمة عن البطالة العربية مليشيا الحوثي تختطف 141 شخصاً في مناطق سيطرتها بتهمة ”موالاة العدوان“ القوات الإريترية تعتقل أكثر من 20 صيادا يمنيا قُبالة جزيرة ”حُنيش“ في البحر الأحمر ترحيل اليمنيين من جنوب السعودية.. غموض الدوافع وضرورات التراجع «الحـوثي»يتوعد بإستهداف القوات البريطانية المتواجدة بـ «المهرة».. هل سيفعلها ذيل طهران؟ السبب عنصرية «الحوثي»..شاهد عدد من الطلاب المتفوقين يشيعون ويدفنون مؤهلاتهم بإحدى مقابر «صنعاء» بعد مقتل أحدهم على يد التحالف.. ماذا يفعل خبراء إيران في اليمن؟...تقرير «الحوثي» يغرق في مستنقع الهزائم بأطراف مأرب.. آخر المستجدات ماذا يحدث للدماغ عندما نتوقف عن تناول السكر؟ معلومات مدهشة
أعلنت ميليشيا الحوثي الانقلابية، السبت 21 أغسطس/آب، اختطاف أكثر من 140 شخصاً خلال أسبوع واحد بتهمة "موالاة دول العدوان".
وذكر موقع الإعلام الأمني التابع لسلطة الميليشيا أن "وزارة الداخلية (التابعة لهم) تمكنت من إلقاء القبض على 141 من مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي، خلال الفترة من 8 وحتى 15 اغسطس، من الشهر الجاري".
ولم يشر الموقع الى مكان اختطاف هؤلاء الاشخاص، كما لم يذكر أسماءهم.
ومنذُ سبع سنوات اختطفت ميليشيا الحوثي آلاف اليمنيين من المنازل مقار الأعمال والجامعات والسكنات الطلابية، والأسواق والنقاط الأمنية، ولفقت لهم تهماً متنوعة أبرزها الوقوف في صف "العدوان".