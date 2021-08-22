القوات الإريترية تعتقل أكثر من 20 صيادا يمنيا قُبالة جزيرة ”حُنيش“ في البحر الأحمر

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اعتقلت البحرية الإريترية، الجمعة 20 أغسطس/آب، أكثر من 20 صيادًا يمنيًا أثناء وجودهم قبالة جزيرة حنيش غرب مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة (غربي اليمن).
ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر في السلطة المحلية بمحافظة الحديدة القول بأن "زوارق حربية إريترية اعترضت ثلاثة قوارب صيد على بعد 4 أميال بحرية من جزيرة حُنيش اليمنية (تبعد 26 ميلا بحريا عن مديرية الخُوخة في الحديدة جنوب البحر الأحمر)، واعتقلت أكثر من 20 صياداً كانوا على متنها".
وأضاف بأن "الزوارق الحربية اقتادت الصيادين اليمنيين مع قواربهم نحو الساحل الإريتري".
والأحد الماضي قُتل صياد يمني وأصيب 2 آخرين بنيران قراصنة إريترييون قبالة جزيرة حنيش اليمنية.
وخلال السنوات الماضية، ضاعفت السلطات الإرتيرية من عمليات الاعتداءات على الصيادين اليمنيين في المياه اليمنية والدولية، باحتجاز ومصادرة أملاك مئات الصيادين مستغلة الوضع السائد في البلاد.