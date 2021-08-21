«الحـوثي»يتوعد بإستهداف القوات البريطانية المتواجدة بـ «المهرة».. هل سيفعلها ذيل طهران؟

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توعد الناطق الرسمي باسم المليشيات الحوثية الإيرانية المدعو محمد عبدالسلام، اليوم السبت بشن هجمات إرهابية ضد القوات البريطانية المتواجده في محافظة المهرة شرقي اليمن.
وذكر القيادي الحوثي عبد السلام في تصريحات صحفية نشرتها وسائل إعلام حوثية بأن الوجود البريطاني في المهرة له ارتباط بما اسماه "بمصالح بريطانيا ومصالح أمريكا وإسرائيل وليس فقط في المهرة وأيضاً في سقطرى .
وتابع قائلاً:"نعتقد أن أي قوات عسكرية هي قوات احتلال، وطالما هي قوات احتلال فمن حق الجمهورية اليمنية وجيشها أن يواجه أي قوات عسكرية في أرض اليمن وأن يستهدفها باعتبارها قوات غازية بموجب القانون الدولي والقانون اليمني وبموجب الأعراف الدولية والإنسانية."
ومطلع أغسطس الجاري ذكر موقع "إكسبرس" البريطاني، أن قوة بريطانية تضم 40 فردا من عناصر القوة الجوية الخاصة، وصلت إلى مطار الغيضة في المهرة في مهمة ملاحقة عناصر يعتقد أنها المسؤولة عن الهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية "ميرسر ستريت" في خليج عمان يوم 30 يوليو الماضي.