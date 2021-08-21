السبب عنصرية «الحوثي»..شاهد عدد من الطلاب المتفوقين يشيعون ويدفنون مؤهلاتهم بإحدى مقابر «صنعاء»

السبت 21 أغسطس-آب 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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تتواصل احتجاجات طلاب معهد القضاء العالي الذي تسيطر عليه مليشيا الحوثي في صنعاء، على خلفية رفض الانقلابيين استيعابهم والاكتفاء بتدريس عناصرها من الأسر الحوثية، ولجأ عدد من الطلاب الذين تجاوزا اختبار القبول بتقدير امتياز إلى دفن شهاداتهم، مؤكدين أن المفاضلة التي جرت عنصرية بحته.

ونقلت صحيفة«عكاظ»السعودية عن مصادر موثوقة في صنعاء قولها :أن رئيس ما يسمى بالمجلس الثوري محمد الحوثي وجه بقبول 162عنصراً حوثياً دون أي اختبارات أو مفاضلة على حساب الطلاب المتفوقين، وقالت إن من جرى رفض قبولهم تم لصالح «الأقربين» الذي تتحجج المليشيا أنهم يقاتلون في صفوف مليشياتها في الجبهات.

وأفاد الطلاب بأن الكثير منهم حصلوا على معدل «امتياز»، لكن المعهد لم يقبلهم رغم أن الاختبارات تعد الأصعب خلال السنوات الماضية.

وشيع العديد من الطلاب مؤهلاتهم ووثائقهم إلى إحدى مقابر صنعاء، بعد استبعادهم من المقبولين في معهد القضاء الخاضع لسيطرة المليشيا الانقلابية.

وقال صلاح أبو لحوم في فيديو متداول: حصلت على المركز الأول على دفعتي بمعدل امتياز مع مرتبة الشرف، وتقدمت للمعهد العالي للقضاء في صنعاء، وحصلت على المرتبة الأولى في اختبار المفاضلة، لكن تفاجأت باستبعاد اسمي وأسماء مجموعة من زملائي الحاصلين على المراتب الأولى في اختبارات المفاضلة بشقيها الشفوي والتحريري، مؤكداً أنه تم استبداله وزملائه بأسماء طلاب أخفقوا في اختبارات المفاضلة، لكنهم يملكون الوساطة والقرابة من أصحاب القرار، في إشارة إلى مليشيا الحوثي.