«الحوثي» يغرق في مستنقع الهزائم بأطراف مأرب.. آخر المستجدات

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قُتل وجُرح عدد من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم السبت، بنيران أبطال الجيش، وغارات التحالف، بأطراف محافظة مأرب.
واستهدفت قوات الجيش، في ساعات مبكرة من صباح اليوم، مجاميع من عناصر المليشيا، كانت تحاول التقدم في جبهتي الكسارة والمشجح، وأجبرتها على الفرار، بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها بينهم قيادات ميدانية حسب ما ذكر موقع الجيش سبتمبر نت.
بالتزامن قصفت مدفعية الجيش، تعزيزات للمليشيا الحوثية، كانت في طريقها إلى مناطق المواجهات، ودمرتها.
من جانبها شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، غارات جوية استهدفت بها، تجمعات وتعزيزات العدو، بأطراف المحافظة ذاتها، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.