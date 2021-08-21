مركز أمريكي يراقب الحوثيين ومحاكمته لعشرات النساء بقضية قصر السلطانة

السبت 21 أغسطس-آب 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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أعرب مركز أمريكي حقوقي، اليوم السبت، عن قلقه من قيام مليشيات الحوثي الإرهابية بمحاكمة عشرات النساء ومعاملتهن بقسوة، في العاصمة صنعاء.

وقال المركز الأمريكي للعدالة في بيان، إنه "يتابع بقلق محاكمة عشرات النساء بصنعاء من قبل جماعة الحوثيين في القضية المعروفة بقصر السلطانة (شركة مساهمة)".

وأوضح البيان، أن "الجماعة، قدمت 22 امرأة محبوسات للمحاكمة، فيما تحاكم أكثر من 40 امرأة تحت الإفراج المشروط بالضمانات التجارية المشددة".

وأضاف: "تعرضت النساء اللائي يخضعن للمحاكمة لمعاملة شديدة القسوة، حيث يقبعن في سجن سري بصنعاء محاط بحراسة مشددة يمنع عنهن الزيارة أو التواصل مع ذويهن، ومنعن من مقابلات المحامين الذين يقدمون العون القضائي للسجينات".

وذكر أن أحد المندوبين يفيد للمحكمة بأن له 400 يوم في المعتقل وزوجته أيضا معتقله ولديهما طفلا رضيعا، ولم يتمكن من رؤية زوجته وابنه وجميعهم معتقلون علي ذمة قضية قصر السلطانة ومع تقديمهم الضمان الكافي إلا أن السلطات تتعسف في إطلاق سراحه.

ودعا المركز الأمريكي، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية للضغط على جماعة الحوثيين بصنعاء للإفراج الفوري عن مجموعة قصر السلطانة وإعادة المنهوبات والأموال للمساهمين والكف عن مصادرة أموال وحريات المواطنين في اليمن.