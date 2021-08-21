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الرئيس التونسي يؤلف آية قرآنية ويتلوها مهاجما الإسلاميين

السبت 21 أغسطس-آب 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
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آثار استدلال الرئيس التونسي قيس سعيّد، بآية جديدة، لم ترد في نص القرآن الكريم، استياء واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي إطار هجومه ضد الإسلاميين خلال كلمة له في أثناء توقيع اتفاقية لتوزيع مساعدات اجتماعية للعائلات الفقيرة ومحدودة الدخل التي تضررت من تداعيات كورونا، قال سعيّد: "ليتذكروا قوله سبحانه وتعالى (قل الحق ولو كان على نفسك)".

وأضاف سعيّد: "أين هم من الإسلام ومن مقاصد الإسلام؟ كيف يتعرضون لأعراض الناس ويكذبون؟ والكذب بالنسبة لهم من أدوات السياسة".

وتابع: "أعرف ما يدبرون وأقول لهم: أنا لا أخاف إلا الله رب العالمين، بالرغم من محاولاتهم اليائسة التي تصل إلى التفكير بالاغتيال والقتل وسفك الدماء".

وأردف: "يفكرون في الاغتيال ويفكرون في الدماء، سأنتقل إن مت اليوم أو غدا شهيدا إلى الضفة الأخرى من الوجود عند أعدل العادلين، طريق الحق صعبة شاقة، ولكن الحق هو من أسمائه تعالى"، في إشارة إلى محاولة اغتياله.

وتعيش تونس أزمة سياسية حادة منذ قرر سعيد في 25 تموز/يوليو الماضي تجميد البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، ضمن إجراءات استثنائية، ضمن مبرراتها تدهور الاقتصاد والفشل في إدارة أزمة جائحة كورونا.

لكن غالبية الأحزاب، وبينها حركة "النهضة" الأكبر تمثيلا في البرلمان، رفضت تلك القرارات، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدها البعض الآخر ورأى فيها "تصحيحا للمسار".

 
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