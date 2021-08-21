وزارة الداخلية السعودية تكشف عن ثمانية متورطين يواجهون السجن 15 سنة

السبت 21 أغسطس-آب 2021 الساعة 06 مساءً / مارب برس - وكالات

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أسفرت حملات متابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في السعودية عن ضبط نحو 16 ألف مخالف، بينهم من سهل ارتكاب هذه المخالفات ويواجهون السجن مدة 15 سنة،

وفقا لوسائل إعلام وأوضحت صحيفة "عكاظ" نقلا عن وزارة الداخلية، اليوم السبت، أن الحملة التي تمت في مناطق المملكة كافة خلال الفترة من 12 حتى 18 أغسطس أدت إلى ضبط 5436 مخالفا لنظام الإقامة، و9075 مخالفا لنظام أمن الحدود، و1389 مخالفا لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 454 شخصا، 45% منهم من الجنسية اليمنية، و51% من الجنسية الإثيوبية، و4% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 23 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة. كما تم ضبط 8 متورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 78286 وافدا مخالفا، منهم 65164 رجلا، و13122 امرأة. وتمت إحالة 58317 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3887 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 8128 مخالفا.

وأكدت وزارة الداخلية أنه يعاقب كل من يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو نقله داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أية مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به، كما تعدّ هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.