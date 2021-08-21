سلطات صنعاء تنفي تنفيذ حكم الإعدام بحق قتلة الشاب الأغبري وتتحدث عن الموعد

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قال مكتب النائب العام،الخاضع لسيطرة الحوثيين بصنعاء، اليوم السبت، ان الأخبار المتداولة بشأن تنفيذ حكم الإعدام بحق قتلة الشاب الأغبري؛ غير صحيحة.
ونفي مصدر مسؤول في مكتب النائب العام بصنعاء، صحة تلك الأخبار المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح المصدر، وفقا لوكالة (سبأ) بنسختها الحوثية ،أن موعد تنفيذ القصاص في القضية سيُعلن عنه من قبل الجهات القضائية المختصة.
ورغم صدور حكم نهائي باعدام المدانيين في قتلة الأغبري قبل فترة، الا ان الحكم لم ينفذ حتى اليوم، ويتطلب تنفيذ الحكم،توقيع مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين.