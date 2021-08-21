النيابة العامة في السعودية تعلن عن عقوبة من يسيء للنبي محمد (ص)

السبت 21 أغسطس-آب 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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حددت السعودية، اليوم السبت، عقوبة وغرامة لمن يسيء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

واصدرت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية عقوبة بالسجن 5 سنوات، وغرامة 3 ملايين ريال سعودي لمن يسيء للرسول صلى الله عليه وسلم.