النيابة العامة في السعودية تعلن عن عقوبة من يسيء للنبي محمد (ص)

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حددت السعودية، اليوم السبت، عقوبة وغرامة لمن يسيء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.
واصدرت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية عقوبة بالسجن 5 سنوات، وغرامة 3 ملايين ريال سعودي لمن يسيء للرسول صلى الله عليه وسلم.