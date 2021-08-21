صيد ايراني ثمين في مأرب والطيران ينجح في الوصول اليه.. تفاصيل

السبت 21 أغسطس-آب 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلن وزير الإعلام معمر الارياني، مصرع خبير عسكري إيراني وتسعة آخرين جراء غارة جوية للتحالف العربي في محافظة مأرب.

وقال الوزير معمر الإرياني، إن الخبير الإيراني حيدر سيرجان وتسعة آخرين لم يحدد هُوياتهم قُتلوا؛ إثر غارة لطيران التحالف على أحد مواقع الحوثيين في جبهة صرواح غربي مأرب.

وأوضح الوزير أن "سيرجان" يعمل في مجال التدريب والتأهيل وإعداد الخطط التكتيكية القتالية، وتم إرساله إلى مأرب بدلًا عن القائد العسكري في حزب الله مصطفى الغراوي، الذي قُتل بغارة جوية أواخر مايو الماضي في المحافظة ذاتها.

واعتبر الإرياني أن الحادث يؤكد حجم ومستوى الانخراط الإيراني في الحرب باليمن، داعيا الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ مواقف حازمة إزاء التدخلات الإيرانية في الشأن اليمني، التي وصفها بالسافرة.