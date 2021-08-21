بايدن يكشف طبيعة التواصل مع حركة طالبات

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بحث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، آخر المستجدات في أفغانستان، وعملية الإجلاء من أفغانستان.
وقال البيت الأبيض في بيان اليوم السبت: "شدد الرئيس على أن هذه (عملية الإجلاء من أفغانستان) هي أكبر جسر جوي في التاريخ، ولولا دعم قطر لما كان من المستحيل تنظيم عمليات الإجلاء اليومية لآلاف الأشخاص".
كما أعرب الرئيس الأمريكي عن شكره للأمير القطري على مساهمة دولته "في عمليات إخلاء المدنيين وجهودها في عملية السلام في أفغانستان".
ونقل البيت الأبيض عن بايدن قوله إن الجسور الجوية "لم تكن ستتاح دون الدعم المبكر من قطر".
وذكر البيان أنه جرى خلال الاتصال "مناقشة تطورات الأحداث في المنطقة، لاسيما آخر المستجدات في أفغانستان، وتناول العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وآفاق تنميتها وتعزيزها".
ويذكر أنه في 15 آب/أغسطس استطاعت حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) السيطرة على العاصمة الأفغانية، كابول، بدون مقاومة تذكر بعد أقل من أسبوعين من بدء الاشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحي طالبان وبقيت ولاية بنجشير الواقعة شمال شرق كابول، الولاية الوحيدة خارج سيطرة حركة "طالبان