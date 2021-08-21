الجيش الوطني يعلن إسقاط طائرة مسيرة للمليشيات الحوثية محملة بالمتفجرات

السبت 21 أغسطس-آب 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

عدد القراءات 782

‏ أسقطت دفاعات الجو التابعة للجيش الوطني ، اليوم ، طائرة مسيرة في صحراء البقع بمحافظة صعدة أطلقتها المليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً.

وأوضح قائد القطاع الرابع الرائد عزام عباد، أن دفاعات الجيش الوطني (أرض جو) تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة بالقرب من "سوق البقع" كانت محملة بعبوات متفجرة، مؤكداً أن ضربات الجيش كانت دقيقة وسريعة نحو الطائرة المسيرة والتي أفقدتها القدرة على الوصول إلى هدفها، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

كما أشار إلى أن إطلاق الطائرة المسيرة، يأتي تزامناً مع تكبد الميليشيا الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في سلسلة (جبال رشاحة