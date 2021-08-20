تضرر نحو 8 آلاف أسرة في 73 مخيماً للنازحين جراء الرياح والأمطار بمأرب قالت ان ”حمد علي“ لم يعد خياراً مقبولاً لتزعم الحزب.. مصادر إماراتية تكشف عن تحركات للملمة ”المؤتمر“ وتوحيد جناح صنعاء مع جناح القاهرة وأبو ظبي ونجل ”صالح“ يشترط الدوري الإيطالي يبث مجانا بالتعليق العربي لهذه الأسباب أصر بايدن على الانسحاب من أفغانستان النائب العام ينتقد مماطلات نيابة تعز ويوجه بحل كافة القضايا ومعاقبة الجناة الجيش الوطني يصادر شاحنة على متنها أكثر من 20 ألف جواز كانت في طريقها للحوثيين قادمة من منفذ حدودي الحوثيون يقودون حملة مسلحة ضد المراكز السلفية ويستهدفون مساجدهم بقوة السلاح السعودية تصعد شكواها ضد الاتحاد الأوروبي إلى منظمة التجارة العالمية تحذير خطير ماذا يحدث لك عندما تشعر بالعطش داعش يعلن موقف انتقامي من سيطرة طالبان على أفغانستان ويتحدث عن فنادق قطر وسفارات روسيا والصين وإيران
قالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة مارب، الجمعة 20 أغسطس/آب، إن موسم الرياح والأمطار هذا العام أثر جزئياً أو كلياً على نحو 8 آلاف أسرة نازحة في عدة مخيمات بالمحافظة.
وأضافت الوحدة في تقرير حديث لها، أن المنخفض المداري والرياح الموسمية وهطول الأمطار، في الفترة من 22 يوليو الماضي وحتى 18 أغسطس الجاري، في محافظة مارب، أدى لتضرر من المساكن ومخيمات النازحين التي ليس القدرة أساساً على تحمل ومقاومة تقلبات وتغيرات الطقس.
وقالت الوحدة إنها تلقت بلاغات من فرقها الميدانية وإدارة المخيمات بلاغات بتعرض عدد من الأسر النازحة إلى تلف وتضرر في المأوى والإيواء.
وبحسب تقرير الوحدة فقد تضررت منازل 210 أسرة بشكل كلي، فيما تضررت منازل 7 و634 أسرة بشكل جزئي.
وأشارت الوحدة إلى أن أبرز الأضرار التي تعرضت لها الأسر تلف في مساكن النازحين من الخيم والشبكات بما فيها من مواد إيوائية، وكذا تضرر خزانات المياه وشبكات الصرف الصحي.
كما أدت الرياح والأمطار إلى فقدان وتلف المقتنيات الشخصية للأسر المتضررة.
ودعت الوحدة كافة الشركاء إلى تقديم معونات عاجلة للأسر المتضررة، والاستجابة السريعة لتغطية احتياجات المتضررين في المأوى والمواد غير الغذائية، والأغطية البلاستيكية.