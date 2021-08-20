تضرر نحو 8 آلاف أسرة في 73 مخيماً للنازحين جراء الرياح والأمطار بمأرب قالت ان ”حمد علي“ لم يعد خياراً مقبولاً لتزعم الحزب.. مصادر إماراتية تكشف عن تحركات للملمة ”المؤتمر“ وتوحيد جناح صنعاء مع جناح القاهرة وأبو ظبي ونجل ”صالح“ يشترط الدوري الإيطالي يبث مجانا بالتعليق العربي لهذه الأسباب أصر بايدن على الانسحاب من أفغانستان النائب العام ينتقد مماطلات نيابة تعز ويوجه بحل كافة القضايا ومعاقبة الجناة الجيش الوطني يصادر شاحنة على متنها أكثر من 20 ألف جواز كانت في طريقها للحوثيين قادمة من منفذ حدودي الحوثيون يقودون حملة مسلحة ضد المراكز السلفية ويستهدفون مساجدهم بقوة السلاح السعودية تصعد شكواها ضد الاتحاد الأوروبي إلى منظمة التجارة العالمية تحذير خطير ماذا يحدث لك عندما تشعر بالعطش داعش يعلن موقف انتقامي من سيطرة طالبان على أفغانستان ويتحدث عن فنادق قطر وسفارات روسيا والصين وإيران
ستبث رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، مباريات الدوري المحلي على قناتها في يوتيوب، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بداية من يوم غد السبت، الذي يشهد انطلاق منافسات "الكالتشيو".
وسيتم عرض خمس مباريات من كل جولة مجانا لجميع مشجعي كرة القدم المقيمين في المنطقة المذكورة.
وستبث المباريات بالتعليق العربي، مباشرة من مركز الإنتاج الجديد الخاص برابطة الدوري الإيطالي في ليسوني، وهي واحدة من الميزات الجديدة الرائعة مع انطلاق الموسم.
وهذه قائمة مباريات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي التي سيتم بثها عبر موقع "يوتيوب"، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:
السبت 21 أغسطس
إنتر ميلان ضد جنوى - 19:30 بتوقيت مكة.
إمبولي ضد لاتسيو - 21:45 بتوقيت مكة.
الأحد 22 أغسطس
أودينيزي ضد يوفنتوس - 19:30 بتوقيت مكة.
روما ضد فيورنتينا - 21:45 بتوقيت مكة.
الاثنين 23 أغسطس
سامبدوريا ضد ميلان - 21:45 بتوقيت مكة.
المصدر: موقع الدوري الإيطالي