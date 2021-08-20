النائب العام ينتقد مماطلات نيابة تعز ويوجه بحل كافة القضايا ومعاقبة الجناة

الجمعة 20 أغسطس-آب 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

عدد القراءات 1232

وجه النائب العام للجمهورية الدكتور أحمد الموساي، رئيس نيابة تعز بحل كافة القضايا المنظورة أمام النيابة وتجنب أي مماطلات تخل بإداء عمل النيابة وإنصاف المظلومين ومعاقبة الجناة.

واطلع النائب العام خلال اتصال هاتفي، اليوم، برئيس نيابة تعز القاضي محمد سلطان، على سير الإجراءات التي تتبعها نيابة تعز في قضية مقتل عدد من أسرة الحرق وبقية القضايا الأخرى المنظورة امام النيابة العامة بالمحافظة.. مؤكداً على اهمية مواصلة الجهود لاستكمال إجراءات القضية وبأقرب وقت لمعرفة كافة حيثياتها وتنفيذ القانون بحق الجناة.

من جانبه، أوضح رئيس نيابة تعز، إن النيابة شرعت بمتابعة كافة الإجراءات المتعلقة بمقتل الحرق، ووجهت أجهزة الشرطة بسرعة إتخاذ الاجراءات اللأزمة وإلقاء القبض على الجناة وإحالتهم إلى القضاء..مؤكداً القبض على عدد من المتهمين ومتابعة إجراءات القضية وسير إجراءات التحقيقات..مشيراً الى انه فور الإنتهاء من التحقيقات سيتم إعلان نتائج التحقيقات فورا.

ولفت رئيس نيابة تعز، الى أن النيابة التقت بنقابة المحامين وعدد من أسرة الحرق، وتم إطلاعهم على ما تم اتخاذه من اجراءات بكل شفافية ووضوح ..مؤكداً ان النيابة كلفت طبيباً شرعياً بمعاينة جثامين القتلى.