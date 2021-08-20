الجيش الوطني يصادر شاحنة على متنها أكثر من 20 ألف جواز كانت في طريقها للحوثيين قادمة من منفذ حدودي

الجمعة 20 أغسطس-آب 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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تمكنت وحدة عسكرية تابعة للمنطقة العسكرية السادسة، من القبض والتحرز على 20 ألف جواز “كرت” كانت على متن شاحنة، قادمة من منفذ شحن الحدودي مع سلطنة عمان، وفي طريقها إلى مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وقال قائد المنطقة العسكرية السادسة، اللواء الركن عمر سجاف لـ “سبتمبر نت” إن المنطقة بعد عملية تحريات تمكنت من القبض على الشحنة التي تحوي جوازات سفر، تبلغ أكثر من عشرين ألف جواز.. مشيراً إلى أن الكمية كانت مخبأة في ثلاجة مبطنة “فيبر جلاس” على متن الشاحنة.

وأفاد بأن المليشيا الحوثية الإرهابية كانت ستستخدم هذه الكمية الكبيرة لصالح أعمالها التخريبية ولتهريب قياداتها إلى خارج البلاد.. شاكراً كل من نفذ هذه المهمة الناجحة من ضباط وأفراد في استخبارات وأمن وشرطة المنطقة.

وأشار إلى أنه سيتم تسليم الشحنة وسائق الشاحنة إلى الجهات المختصة.