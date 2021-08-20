تضرر نحو 8 آلاف أسرة في 73 مخيماً للنازحين جراء الرياح والأمطار بمأرب قالت ان ”حمد علي“ لم يعد خياراً مقبولاً لتزعم الحزب.. مصادر إماراتية تكشف عن تحركات للملمة ”المؤتمر“ وتوحيد جناح صنعاء مع جناح القاهرة وأبو ظبي ونجل ”صالح“ يشترط الدوري الإيطالي يبث مجانا بالتعليق العربي لهذه الأسباب أصر بايدن على الانسحاب من أفغانستان النائب العام ينتقد مماطلات نيابة تعز ويوجه بحل كافة القضايا ومعاقبة الجناة الجيش الوطني يصادر شاحنة على متنها أكثر من 20 ألف جواز كانت في طريقها للحوثيين قادمة من منفذ حدودي الحوثيون يقودون حملة مسلحة ضد المراكز السلفية ويستهدفون مساجدهم بقوة السلاح السعودية تصعد شكواها ضد الاتحاد الأوروبي إلى منظمة التجارة العالمية تحذير خطير ماذا يحدث لك عندما تشعر بالعطش داعش يعلن موقف انتقامي من سيطرة طالبان على أفغانستان ويتحدث عن فنادق قطر وسفارات روسيا والصين وإيران
تمكنت وحدة عسكرية تابعة للمنطقة العسكرية السادسة، من القبض والتحرز على 20 ألف جواز “كرت” كانت على متن شاحنة، قادمة من منفذ شحن الحدودي مع سلطنة عمان، وفي طريقها إلى مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
وقال قائد المنطقة العسكرية السادسة، اللواء الركن عمر سجاف لـ “سبتمبر نت” إن المنطقة بعد عملية تحريات تمكنت من القبض على الشحنة التي تحوي جوازات سفر، تبلغ أكثر من عشرين ألف جواز.. مشيراً إلى أن الكمية كانت مخبأة في ثلاجة مبطنة “فيبر جلاس” على متن الشاحنة.
وأفاد بأن المليشيا الحوثية الإرهابية كانت ستستخدم هذه الكمية الكبيرة لصالح أعمالها التخريبية ولتهريب قياداتها إلى خارج البلاد.. شاكراً كل من نفذ هذه المهمة الناجحة من ضباط وأفراد في استخبارات وأمن وشرطة المنطقة.
وأشار إلى أنه سيتم تسليم الشحنة وسائق الشاحنة إلى الجهات المختصة.