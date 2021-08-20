الحوثيون يقودون حملة مسلحة ضد المراكز السلفية ويستهدفون مساجدهم بقوة السلاح

الجمعة 20 أغسطس-آب 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب

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داهمت المليشيات الحوثية المدعومة من ايران، مركزاً للسلفيين وسط العاصمة صنعاء وقاموا بإغلاقه.

ونقل موقع "العاصمة أونلاين" عن مصادر محلية أن مسلحين تابعين للمليشيات الحوثية داهمت صباح أمس ، مركزاً سلفياً في مسجد بالقرب من جولة كنتاكي وسط العاصمة صنعاء، وقامت بإغلاقه بقوة السلاح، وطرد مرتاديه.

ورصد الموقع ارتفاع عدد المراكز السلفية التي استهدفتها مليشيات الحوثي بالمداهمة المسلحة والإغلاق الى (16) مسجداً ومركزاً سلفياً منذ يونيو الماضي.

ومنذ مطلع يونيو المنصرم، شنت مليشيات الحوثي حملة مسلحة ضد المراكز السلفية في أمانة العاصمة ومراكز أخرى تنشط في تحفيظ القرآن، وقامت بإغلاق العشرات من هذه المراكز سيما بالتزامن مع إطلاقها ما يسمى بالمراكز الصيفية التي تستهدف تطييف آلاف الأطفال سنوياً.

وتحاول الميليشيا تبرير حملتها ضد المراكز السلفية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، بعدم وجود تصاريح منها، وعدم تدريس المنهج الطائفي الخاص بالجماعة.

ومؤخراً، نشر مشروع بيانات أحداث وأماكن الصراعات المسلحة الأمريكي «ACLED» تحليلاً توصل فيه إلى أن مليشيا الحوثي ارتكبت أكثر من 70 % من حالات القمع الديني واستهداف حريات التعبد ودور العبادة، ضمن الدراسة التي شملت خمسة بلدان عربية.