تحذير خطير ماذا يحدث لك عندما تشعر بالعطش

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يساعد شرب المياه طوال اليوم في الحفاظ على الصحة، كما أن قلة شرب المياه تقلل من هرمون السيروتونين هرمون السعادة، وهرمون الميلاتونين هرمون الشباب الدائم الذي يؤخر الشيخوخة.
أكد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة ضرورة شرب المياه، لأن نقص تناول المياه يمكن أن يسبب الكثير من الأثار السلبية على الصحة.
أضرار قلة شرب المياه على الصحة
هناك تأثير فسيولوجي سلبي مباشر للجفاف على الأداء العقلي والعضلي. الجفاف يمكن أن يؤثر سلبًا على القدرات الإدراكية ،كما أن شرب المياه بكميات كافية يحسن قدرة الأطفال على التعلم من خلال تحسين الانتباه والتركيز، والذاكرة القصيرة و الإدراك البصري المكاني و القدرة على معالجة وتفسير المعلومات البصرية.