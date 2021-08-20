آخر الاخبار

تضرر نحو 8 آلاف أسرة في 73 مخيماً للنازحين جراء الرياح والأمطار بمأرب قالت ان ”حمد علي“ لم يعد خياراً مقبولاً لتزعم الحزب.. مصادر إماراتية تكشف عن تحركات للملمة ”المؤتمر“ وتوحيد جناح صنعاء مع جناح القاهرة وأبو ظبي ونجل ”صالح“ يشترط الدوري الإيطالي يبث مجانا بالتعليق العربي لهذه الأسباب أصر بايدن على الانسحاب من أفغانستان النائب العام ينتقد مماطلات نيابة تعز ويوجه بحل كافة القضايا ومعاقبة الجناة الجيش الوطني يصادر شاحنة على متنها أكثر من 20 ألف جواز كانت في طريقها للحوثيين قادمة من منفذ حدودي الحوثيون يقودون حملة مسلحة ضد المراكز السلفية ويستهدفون مساجدهم بقوة السلاح السعودية تصعد شكواها ضد الاتحاد الأوروبي إلى منظمة التجارة العالمية تحذير خطير ماذا يحدث لك عندما تشعر بالعطش داعش يعلن موقف انتقامي من سيطرة طالبان على أفغانستان ويتحدث عن فنادق قطر وسفارات روسيا والصين وإيران

تحذير خطير ماذا يحدث لك عندما تشعر بالعطش

الجمعة 20 أغسطس-آب 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 818

 

يساعد شرب المياه طوال اليوم في الحفاظ على الصحة، كما أن قلة شرب المياه تقلل من هرمون السيروتونين هرمون السعادة، وهرمون الميلاتونين هرمون الشباب الدائم الذي يؤخر الشيخوخة.

أكد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة ضرورة شرب المياه، لأن نقص تناول المياه يمكن أن يسبب الكثير من الأثار السلبية على الصحة.

أضرار قلة شرب المياه على الصحة

هناك تأثير فسيولوجي سلبي مباشر للجفاف على الأداء العقلي والعضلي. الجفاف يمكن أن يؤثر سلبًا على القدرات الإدراكية ،كما أن شرب المياه بكميات كافية يحسن قدرة الأطفال على التعلم من خلال تحسين الانتباه والتركيز، والذاكرة القصيرة و الإدراك البصري المكاني و القدرة على معالجة وتفسير المعلومات البصرية.

  • قلة شرب الماء تسبب :
  1. التعب
  2. الصداع
  3. جفاف الأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي وبالتالي الكحة ، و بطء حركة البلغم و الإفرازات التنفسية و التصاقها و تراكمها بالأغشية المخاطية ، و بطء حركة الأهداب و بالتالي صعوبة التخلص من المواد الغريبة و البلغم .
  4. الإجهاد الحراري
  5. تشنجات حرارية
  6. انخفاض حجم الدم
  7. جفاف الفم
  8. زيادة العطش
  9. قلة البول
  10. قلة الدموع
  11. جفاف الجلد
  12. الإمساك
  13. الدوخة
  14. الدوار
  • يسبب الجفاف الشديد ما يلي:
  1. قلة إفراز العرق
  2. ضغط دم منخفض
  3. سرعة دقات القلب
  4. تنفس سريع
  5. العيون الغارقة
  6. ذبول الجلد
  7. البول الداكن
  8. ارتفاع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية
إقراء أيضاً
ما لا يعرفه العرب عن فوائد الشمس عندما يتعرضون لها
العلماء يكشفون علاقة الأسبرين بالسرطان
علماء روس يبتكرون كمامة تقتل الفيروسات والبكتيريا فوراً
خطير جدا الكشف عن علاقة الغضب بالسمنة المفرطة؟
وزارة الصحة السعودية تكشف عن مرض هي الأول عالميا في الإصابة به
3 قرارات بسيطة قد تطيل عمرك 7 سنوات
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة علوم وتكنولوجيا

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس