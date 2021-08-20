تحذير خطير ماذا يحدث لك عندما تشعر بالعطش

الجمعة 20 أغسطس-آب 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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يساعد شرب المياه طوال اليوم في الحفاظ على الصحة، كما أن قلة شرب المياه تقلل من هرمون السيروتونين هرمون السعادة، وهرمون الميلاتونين هرمون الشباب الدائم الذي يؤخر الشيخوخة.

أكد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة ضرورة شرب المياه، لأن نقص تناول المياه يمكن أن يسبب الكثير من الأثار السلبية على الصحة.

أضرار قلة شرب المياه على الصحة

هناك تأثير فسيولوجي سلبي مباشر للجفاف على الأداء العقلي والعضلي. الجفاف يمكن أن يؤثر سلبًا على القدرات الإدراكية ،كما أن شرب المياه بكميات كافية يحسن قدرة الأطفال على التعلم من خلال تحسين الانتباه والتركيز، والذاكرة القصيرة و الإدراك البصري المكاني و القدرة على معالجة وتفسير المعلومات البصرية.

قلة شرب الماء تسبب :

التعب الصداع جفاف الأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي وبالتالي الكحة ، و بطء حركة البلغم و الإفرازات التنفسية و التصاقها و تراكمها بالأغشية المخاطية ، و بطء حركة الأهداب و بالتالي صعوبة التخلص من المواد الغريبة و البلغم . الإجهاد الحراري تشنجات حرارية انخفاض حجم الدم جفاف الفم زيادة العطش قلة البول قلة الدموع جفاف الجلد الإمساك الدوخة الدوار

يسبب الجفاف الشديد ما يلي: