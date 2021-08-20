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النائب العام بالسعودية يصدر توجيهات بالقبض على متهمين تنتظرهم عقوبة السجن وغرامات بأكثر من 3 مليون ريال

الجمعة 20 أغسطس-آب 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار
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صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن قيام أشخاص ببث مقطع فيديو وتداوله عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي ينطوي في محتواه على الإساءة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والمساس بجانب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمراً بسرعة القبض على المذكورين استناداً للمادتين (15 و17) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات الجزائية بحقهم

وأبان المصدر بأن نشر ما من شأنه المساس بالرموز الدينية والقيم الإسلامية والآداب العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفقاً لقرار النائب العام رقم (1) وتاريخ 1/ 1 /1442 هـ، وتصل عقوبتها إلى السجن (5) سنوات وغرامة (3) ملايين ريال

وشدّد المصدر على أن النيابة العامة ستطبق الأنظمة بكل حزم وقوة على المتجاوزين للقيم الدينية والمجتمعية وستستمر في ملاحقتهم وتقديمهم للعدالة

 
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