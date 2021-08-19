قوات الشرعية تعلن تحرير عشرات الكيلو مترات جنوبي «مأرب»

الخميس 19 أغسطس-آب 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 2104

اعلن الناطق الرسمي للقوات المسلحة، العميد الركن عبده مجلي اليوم الخميس بأن قوات الجيش الوطني ورجال المقاومة الشعبية تمكنت خلال الأيام القليلة الماضية من تحرير عشرات الكيلو مترات في الجبهة الجنوبية الغربية بمحافظة مأرب.

جاء لك في إيجاز صحفي لوسائل الإعلام أوجز فيه ما حققته قوات الشرعية والمقاومة الشعبية في الجبهات القتالية خلال الأيام القليلة الماضية من إنجازات كبيرة ومهمة، وما تكبدته المليشيا الانقلابية من خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وقال إنه "خلال الأيام الماضية شنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، عمليات هجومية مباغتة في جبهة رحبة منطقة المشيريف جنوب غرب محافظة مارب، تمكنت خلالها قوات الجيش ورجال القبائل من استكمال تحرير جبل البياض والتبه الصفراء".. مشيراً إلى أنه تم قطع طرق الإمداد على المليشيا الحوثية وانتزاع الألغام التي زرعتها في هذه المساحات.

وأوضح أن المعارك أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر المليشيات الحوثية، بين قتيل وجريح ومقبوض عليه، إضافة إلى خسائر كبيرة في المعدات والأسلحة والعربات والأطقم القتالية، بغارات الطيران المقاتل ومدفعية الجيش الوطني، فيما استعادت قواتنا أطقماً قتالية وأسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة".

وفي جبهات غرب وشمال غرب مأرب أكد العميد مجلي إن قوات الجيش والمقاومة، وبإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، حققت انتصارات ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهات ماس والمشجح والكسارة وصرواح.

وأشار إلى أن قوات الجيش شنت هجمات نوعية، وأخرى مضادة على مواقع كانت تتمركز فيها المليشيا منها، في منطقة "اليعرف" جبهة ماس، مؤكداً أن الجيش نجح في تحرير واستعادة عدد من المواقع المهمة وتكبيد العدو خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وقال "تم تنفيذ الأعمال التعرضية والالتفاف والتطويق والكمائن لإحباط هجمات وتسللات للمليشيات الحوثية وإجبارها على الفرار بعد سقوط العديد من عناصرها بين قتيل وجريح، وذلك في جبهات الكسارة والمشجح وصرواح".. مشيراً إلى أن دفاعات الجيش الوطني أسقطت طائرتين مسيرتين تابعتين لمليشيات الحوثي الانقلابية، الأولى في جبهة الكسارة والأخرى في جبهة صرواح قبل استهدافها للمدنيين والأعيان المدنية في مأرب.

وأشار إلى مختلف الجبهات الجنوبية والغربية، تشهد قصفاً مكثفا بالمدفعية، والتي يتم استهداف الآليات القتالية والأسلحة والمدرعات في عمق العدو في المواقع التي يتمركز فيها.

مضيفاً أن قوات الجيش شنت هجوماً مباغتاً في جبهة القعيف شمال شرق محافظة الجوف تمكن خلاله من تحرير عدة مواقع أهمها سلسلة جبال قبيان الاستراتيجية.

وأكد أن العملية الهجومية أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر المليشيا الحوثية بين قتيل وجريح ومقبوض عليه، إضافة إلى خسائر كبيرة في المعدات والأسلحة والعربات والأطقم القتالية كما استعادت قواتنا أطقم قتالية وأسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة".

وأضاف أن قوات الجيش والمقاومة شنت هجمات مضادة وكمائن محكمة في جبهات الجدافر وحويشيان والخنجر.. مؤكدًا أن تلك الأعمال القتالية أسفرت عن تدمير عدد من الأطقم القتالية كانت محملة بتعزيزات تابعة للمليشيات الحوثية، فيما استهدف طيران تحالف دعم الشرعية أسلحة ومعدات قتالية مختلفة تابعة للمليشيا.

وفي محور تعز، أوضح العميد مجلي، أن قوات الجيش تصدت لتسللات وهجمات حوثية في الجبهات الشرقية والغربية والشمالية الغربية لمدينة تعز، مؤكداً "قواتنا تمكنت من إلحاق الخسائر الفادحة في الأرواح والعتاد للمليشيات الحوثية".

وفي البيضاء، قال العميد مجلي، إن قوات الجيش والمقاومة الشعبية، بإسناد من طيران التحالف أحبطت أحبطت هجمات وتسللات المليشيا الحوثية في جبهتي نعمان وناطع، وكبدتها قتلى وجرحى.

واستعرض ناطق الجيش، سير العمليات العسكرية في جبخات محافظة الحديدة، موضحا أن قوات الجيش تصدت لتسللات وهجمات للمليشيا الحوثية في جبهات حيس والجاح والمطار، مؤكداً أن قوات الجيش والمقاومة ألحقت بالمليشيا خسائر كبيرة في الارواح والعتاد.