بن حيدر يطلع وزير الاعلام واللواء سلطان العرادة على مستوى الإنجاز في ترميم وتأهيل فندق بلقيس

الخميس 19 أغسطس-آب 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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تفقد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني ومحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة،، سير العمل في إعادة ترميم وتأهيل وتأثيث فندق بلقيس مأرب باعتباره من البنى التحتية المهمة لتنشيط القطاع السياحي في المحافظة، وهو أول فندق شيد في المحافظة بدرجة أربعة نجوم، ولعب دوراً خلال العقود الماضية في تقديم خدماته للسياح والزائرين للمحافظة.

وخلال الزيارة، طاف الوزير الإرياني والمحافظ العرادة بأرجاء الفندق، واطلعا من خلال المتعهد للفندق عبدالكريم بن حيدر، على مستوى الإنجاز في إعادة الترميم والتأهيل والتأثيث التي بلغت أكثر من 95 في المائة، والمواصفات الفنية الفندقية للتأهيل والتأثيث.

وشدد الإرياني والعرادة، على أهمية إعادة هذا الفندق إلى مستواه الأول بعد الإنشاء والالتزام بالمواصفات العالية في الترميم والتأثيث واهتمام بالمرافق الملحة بالفندق ، من مسابح ومطعم وخدمات فندقية أخرى ، إلى جانب الاهتمام بالفناء الخارجي للفندق وإعادة تأهيل وتنظيم الحدائق الخاصة به ، بما يعكس الراحة النفسية للنزلاء والرضا عن الخدمات التي سيقدمها.

وأشار الوزير الإرياني والمحافظ العرادة إلى المكانة المتميزة التي ما يزال يحتلها فندق بلقيس بالمحافظة باعتباره أول فندق في المحافظة والوحيد بدرجة أربعة نجوم، إلى جانب رمزيته في عقول وذاكرة السياح من العرب والأجانب الذين زاروا المحافظة خلال العقود الماضية ، كواحد من المعالم السياحية للمحافظة التي تمنحهم الراحة والنشوة، وواحد من أهم مكونات أي برنامج سياحي للسائح إلى المحافظة.