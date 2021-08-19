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لاعب كرة قدم أفغاني يسقط من طائرة في كابول

الخميس 19 أغسطس-آب 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار
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ذكرت وكالة أريانا للأنباء، اليوم الخميس، أن زكي أنواري لاعب منتخب أفغانستان لكرة القدم توفي بعد سقوطه من طائرة أمريكية في مطار كابول يوم الاثنين الماضي.

وحاولت أعداد كبيرة من المواطنين الفرار من أفغانستان بالاحتشاد في المطار بعد أن فرضت حركة طالبان سيطرتها على الحكم، يوم الأحد الماضي، وشوهد الكثير من الأشخاص أثناء محاولة ركوب طائرة متحركة.

وأشارت وكالة أريانا الأفغانية إلى أن أنواري سقط من طائرة بوينج سي-17 التابعة للقوات الجوية الأمريكية وأكدت الهيئة العامة للرياضة وفاته.

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