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شابة سعودية تقتحم محلا تجاريا في الرياض بسيارتها الخاصة محدثة أضرارا بليغه فيديو

الخميس 19 أغسطس-آب 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار
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انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر امرأة سعودية، تسببت في حادث بسيارتها بعدما فقدت السيطرة عليها.

وأظهر المقطع السيدة وهي تقود سيارتها، محاولة ركنها، إلا أنها فقدت السيطرة عليها، واقتحمت محلا تجاريا، بمنطقة الرياض، وفقا لموقع "أرقام" السعودي.

وكشف الفيديو الذي وثقته كاميرات المراقبة، سيدة تستعد للتوقف أمام مجل تجاري لبيع الأدوات الطبية، إلا أنها اندفعت فجأة باتجاه المحل، وتسببت في تحطيم الواجهة الزجاجية للمحل وإتلاف بعض المقتنيات.

وتسبب الحادث في إصابة شخص لحظة اقتحام السيارة وإصابته بجروح طفيفة.

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