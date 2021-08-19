مأرب :اختتام دورة متخصصة في الضبط القضائي وجمع الاستدلالات استهدفت 60 متدربا

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اختتمت اليوم بمأرب دورة تأهيلية لـ 60 متدربا من مأموري الضبط القضائي العاملين في الاجهزة الشرطية والامنية والقضاء العسكري والشرطة العسكرية بالمحافظة في مجال الضبط القضائي وجمع الاستدلالات، نظمتها دائرة التأهيل والتدريب بمكتب النائب العام على مدى اسبوع.
وفي ختام الدورة اكد رئيس النيابة الاستئنافية بالمحافظة عارف المخلافي ووكيل المحافظة عبدالله الباكري على اهمية اقامة الدورات النوعية لمنتسبي الامن والقضاء في المؤسستين الامنية والعسكرية لتعزيز معارفهم ورفع مستوى ادائهم في خدمة العدالة وخاصة ما يتعلق بعملية الضبط القضائي وجمع الاستدلالات والاجراءات القانونية التي تتسم مع حفظ حقوق المتهمين الانسانية وفقا للتشريعات المحلية والدولية.
واكدا ان الدورة هي بداية لدورات تأهيلية اخرى في مختلف الجوانب القانونية والاجرائية بما يعزز بسط سلطة القانون مع ضمان الحقوق والحريات ومساعدة العدالة في بالاجراءات السليمة بالفصل السليم في القضايا من القضاء الضامن لذلك.
من جانبه اشار مدير شرطة المحافظة العميد يحيى حميد ان الدورة هدفت الى سقل المهارات والخبرات العملية والمعارف العلمية لدى المشاركين فيها خاصة منتسبي الاجهزة الشرطية والعملية ورفع كفاءة ادائهم بما يتفق مع القوانين والتشريعات الوطنية والدولية والحد من الاخطاء في الاجراءات او التجاوز بما يتسبب في انتهاكات لبعض الحقوق الانسانية والقانونية للمتهمين او اصحاب الحقوق.